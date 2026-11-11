El Gobierno nacional fijó hasta 2027 la prórroga de la hidroeléctrica Futaleufú

El Gobierno nacional fijó una nueva fecha para los complejos hidroeléctricos de jurisdicción nacional. Operarán hasta el 30 de abril de 2027 , o hasta la toma de posesión de los nuevos concesionarios que surjan de las licitaciones públicas. Entre las centrales alcanzadas figura Futaleufú , en Chubut , la única de la lista ubicada en la Patagonia.

¿Qué establece el decreto? La medida se instrumenta mediante el Decreto 1349/2026 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial . Su objetivo es garantizar la continuidad, regularidad y seguridad en la prestación del servicio de generación eléctrica mientras se sustancian los procesos de selección de nuevos operadores.

La norma entra en vigencia este miércoles. Desde esa fecha corre el plazo para que las actuales concesionarias presenten ante la Secretaría de Energía una Carta de Adhesión. Ese plazo es de siete días corridos.

Las centrales alcanzadas

El decreto comprende once complejos en cinco provincias. En Mendoza están Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre. Santiago del Estero aporta Río Hondo y Los Quiroga, mientras que Salta suma Cabra Corral y El Tunal. En Tucumán figuran El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. Por último, Chubut participa con Futaleufú, el único complejo patagónico del listado.

En este punto la pregunta es: ¿Qué ocurre si una empresa no adhiere? La norma prevé el escenario de una concesionaria que decida no remitir la carta. En ese caso, la empresa queda obligada a continuar con la generación de energía eléctrica por un plazo no menor a 45 días hábiles. Durante ese período, el Ejecutivo adopta los recaudos para asegurar la continuidad del servicio.

El decreto delega formalmente en la Secretaría de Energía las atribuciones para fijar las pautas de los procesos y elaborar la documentación. El organismo también puede llamar a Licitación Pública Nacional e Internacional, otorgar las nuevas concesiones y suscribir los contratos correspondientes. De este modo, concentra la conducción de todo el proceso, desde el diseño de los pliegos hasta la firma de los contratos.

Renovable y estratégica

En los considerandos, la norma destaca que la energía hidroeléctrica es una fuente renovable, limpia y estratégica. Según el texto, aporta confiabilidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Para la Patagonia, el dato adquiere relevancia, porque Futaleufú integra el grupo de complejos que el Estado busca mantener en funcionamiento durante la transición.

La medida se encuadra en las Leyes 15.336 y 24.065. Responde al vencimiento de los plazos contractuales del régimen instaurado en la década de 1990 bajo la Ley 23.696. Es decir, las concesiones originales llegan a su término y el Estado necesita ordenar el traspaso a nuevos operadores sin interrumpir la generación.

La normativa recordó los procesos licitatorios ya iniciados para los complejos Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila. También mencionó la convocatoria conjunta con Mendoza para el sistema Los Nihuiles. Estos antecedentes muestran que el Gobierno avanza con el recambio de concesiones por etapas.

¿Qué sigue? Con el plazo de siete días corridos en marcha, las concesionarias definen si presentan la Carta de Adhesión. Después, la Secretaría de Energía conduce los llamados a licitación. Hasta el 30 de abril de 2027, o hasta la toma de posesión de los nuevos concesionarios, las centrales, Futaleufú incluida, siguen generando energía.