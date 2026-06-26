Vaca Muerta concentra el 79% de los perforadores activos en el país

Vaca Muerta: el 79% de la actividad de perforación ya es no convencional.

La actividad de perforación cerró mayo con 47 equipos activos . De ese total, 37 corresponden a operaciones no convencionales (NOC) en Vaca Muerta y 10 a perforación convencional . Así quedó establecido en el informe mensual de TecnoPatagonia .

El reporte indica que roca madre se posiciona como el motor indiscutido del upstream nacional. "37 de los 47 equipos activos operan en shale, marcando un nuevo hito de actividad sostenida", sostiene el documento.

La comparación interanual refuerza la tendencia. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el rig count en Argentina pasó de 44 a 47 unidades activas, con un pico de 48 registrado en diciembre de 2025. El crecimiento, aunque moderado en términos absolutos, refleja una estabilidad operativa difícil de sostener en un sector históricamente volátil.

Nabors Tecpetrol perforador rig Vaca Muerta shale quipo.jpg Tecpetrol avanza con sus operaciones en Vaca Muerta.

YPF domina el segmento no convencional

La concentración del mercado de perforación shale muestra a YPF como el operador dominante, con 15 rigs y el 42% de participación sobre los 36 equipos no convencionales relevados. Pluspetrol y Vista Energy comparten el segundo escalón con el 11% cada una, mientras que Tecpetrol representa el 8% restante visible en el informe.

"10 operadoras se reparten los 36 equipos de perforación", precisa TecnoPatagonia en su análisis de concentración del mercado, señalando que el ranking completo está disponible para suscriptores de la plataforma.

El dato de YPF en Vaca Muerta no sorprende a los analistas del sector. La empresa de mayoría estatal viene consolidando su posición en el no convencional desde 2022, con inversiones crecientes en infraestructura de perforación horizontal y completación multietapa que hoy se reflejan en los números de actividad.

DSC08026 YPF lidera el segmento shale con 15 rigs propios.

El shale concentra el 79% de la actividad total

El peso del shale en el drilling argentino alcanza el 79% del total de la actividad. Esta cifra sintetiza la transformación estructural que atravesó la industria en la última década: de una matriz convencional a una dominada por técnicas de perforación horizontal y fractura hidráulica.

Un indicador técnico acompaña ese avance: las ramas horizontales en Vaca Muerta ya superan los 3.000 metros de extensión promedio, un umbral que hasta hace pocos años era excepcional y hoy se convierte en estándar operativo para los principales operadores de la cuenca neuquina.

"El No Convencional concentra el 79% de la actividad", sintetiza TecnoPatagonia, remarcando que las perforaciones horizontales continúan extendiendo su alcance como resultado directo de la mejora tecnológica acumulada por los equipos que operan en la roca madre.

La evolución del rig count mensual en Argentina entre mayo de 2025 y mayo de 2026 muestra una curva sin caídas abruptas, con valores que oscilaron entre 44 y 48 equipos activos a lo largo del período. El segmento no convencional fue el que sostuvo esa estabilidad, mientras el convencional mantuvo una participación acotada y relativamente constante.