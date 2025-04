Aurora Austral, la formación que ilusiona a Chubut con el GNL

El anuncio de la reconversión de la concesión no convencional de Cerro Dragón es el gran anuncio que esperaba Chubut y la Cuenca del Golfo San Jorge. Pan American Energy (PAE) desplegará un plan de inversiones de 250 millones de dólares para un plan piloto de cuatro pozos shale en el mítico bloque.

La posibilidad de GNL

El gobernador de Chubut fue cauteloso, pero se animó a sacar pecho por la posibilidad de soñar con una planta de GNL (gas natural licuado) en el Puerto de Comodoro Rivadavia.

“Depende de muchas variables, pero si nosotros tenemos este potencial gasífero, lo lógico es que se licúe el gas en nuestra provincia, eso es una etapa de agregado de valor al recurso que no tengo dudas que se va a dar en una segunda etapa de explotación, es más barato sacar el recurso por el puerto de Comodoro Rivadavia que ir a Río Negro”, subrayó.

“Cuando se puso en relevancia las plantas de GNL en Río Negro, no se contemplaba siquiera la posibilidad que Chubut pueda tener gas no convencional, hoy es una realidad, no sólo en Chubut sino también en parte de Santa Cruz y en el marco de esta novedad obviamente tenemos que pensar también en un tema logístico de por dónde va a salir ese recurso que lo lógico sería que sea por el puerto de Comodoro Rivadavia”, afirmó.

El rol del shale gas chubutense

Asimismo, el mandatario sostuvo que el acuerdo para la reconversión de la Cuenca del Golfo San Jorge será ratificado por la Legislatura. Esto implicará una nueva normativa sobre cómo operar porque demandará nuevas tecnologías y de servicios que no están en la zona. “Este año ya podemos tener en una etapa de explotación a este primer pozo que ya dio los resultados que esperábamos”, consideró.

En este sentido, Torres destacó que este descubrimiento de PAE permite hablar de una “nueva cuenca”. “Estamos hablando de la roca madre que se denomina Aurora Austral, tiene un nombre raro pero la realidad es que esa cuenca es una nueva forma de explotar nuestros recursos y hoy tenemos la ventaja también de contar con la tecnología necesaria para hacer mucho más eficiente esa explotación que en otra época era muy difícil”, describió.