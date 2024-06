Tasa vial: entre las explicaciones, el enojo y la aplicación

Esta decisión judicial bastó para que los intendentes pusieran primera y bajaran a las estaciones la orden de comenzar a cargar el 4,5% al valor neto de los combustibles.

“Un piso de 100 millones”

“Estamos reglamentándola, nosotros estamos de acuerdo porque es una manera de recuperar fondos para poder reinvertir. Para nosotros la tasa vial es para el mantenimiento de calles, que es lo que en la localidad hace falta hace falta invertir”, confirmó el intendente de Plottier, Luis Bertolini.

En diálogo con Al final de Todo (LU5), aseguró que “al tener un alivio en la parte de servicios públicos para mantener calles, vamos a poder invertir también en mejorar el sistema de transporte. Pero fundamentalmente es una tasa vial que tiene que ver con el mantenimiento de calles”.

Dicho en otras palabras, en Plottier lo recaudado no se va a destinar a subsidiar el boleto de transporte. “Simplemente lo vamos a utilizar para infraestructura. Por ejemplo, no podemos tener unidades de piso bajo en la localidad porque las calles no están en condiciones. Es como la gallina y el huevo. Tenemos que ir haciendo paso a paso lo que hay que hacer para poder tener mejores unidades, más cantidad, más recorridos… Estamos atacando el problema de raíz”.

A la hora de calcular cuánto se recaudará, Bertolini aseguró: “No tengo el dato seguro porque depende también de la recaudación de las de las agencias, hay que recordar que es una tasa que se aplica al neto del combustible y que va a ser fluctuante de acuerdo al consumo. Nosotros tenemos cuatro estaciones de servicio y todavía no tenemos el dato exacto de lo que se va a poder recaudar. Pero, por experiencia de otras localidades y de cuentas que se están haciendo, diría que tiene que rondar tiene un piso de 100 millones y después puede ser que se llegue a duplicar”.

9 de mayo

En San Martín de los Andes la situación es distinta. “Se empezó a cobrar durante el mes de mayo, cuando terminamos la reglamentación y nos reunimos con las tres estaciones de servicio que tiene nuestra ciudad. Fue aceptada más allá de la mirada que podía tener cada estación de servicio, pero entendiendo que era una norma que había sido aprobada por el Consejo Deliberante. Como cualquier ordenanza, la tasa se aprobó, se reglamentó y tenía que ponerse en práctica. Y comenzó, te diría 9 de mayo, a aplicarse”, aseguró Carlos Saloniti, intendente de la localidad.

En este punto, el funcionario explicó que “el Superior Tribunal, analizando detenidamente toda la situación, por suerte dio curso a que no era viable la medida cautelar, pero que sí van a seguir analizando la constitucionalidad. A partir de esa definición de la Justicia, otros municipios como Neuquén, Plottier o Centenario empezaron a ponerla en práctica, pero San Martín de los Andes la tiene desde el 9 de mayo”.

nqn-nafta--estaciones-de-servicio-surtidores-enero-2011-(2).jpg

¿Cuánto se recaudó?

“Los primeros días de junio recibimos de las tres estaciones de servicio los montos que se recaudaron de cada una. Justo nos tocó mayo, que fue el peor mes por la baja de un parate histórico pero fue más o menos entre 27 millones una estación, 19 millones otra y 11 millones otra. Fueron unos 60 millones aproximadamente”, detalló en diálogo con Al final de Todo (LU5).

Saloniti continuó contando que “inmediatamente el monto se giró, a través de un fondo específico, a la empresa Expreso los Andes, que obviamente tenía dificultades para enfrentar el pago mensual desde sus costos fijos. Creemos que la recaudación va a mejorar en los próximos meses”.

En este punto, la pregunta es si ese monto alcanza para subsidiar el transporte en la localidad, donde el pasaje ronda los $800. El funcionario respondió que “el transporte público en San Martín mensualmente significa 300 millones de pesos. Con la recaudación propia podemos llegar a tener 121 millones de pesos, más los 60 que hemos recibido de tasa vial y todavía seguimos detrás de lo que cuesta sostenerlo. Parte de lo que se cobra al casino también va destinado al transporte público”.

“La tasa vial tiene un sentido enorme para nosotros, no fue antojadizo… Cuando ocurren estos emergentes, tenemos que trabajar para encontrar soluciones. Ojalá algún día el transporte público, no solo en San Martín sino en todos los lugares, pueda sostenerse con lo que se recauda”, deslizó.

“La tasa es inviable”

Más allá del “enorme sentido” que le atribuye Saloniti, la polémica no se detiene. En la semana se conoció un comunicado en el que 14 asociaciones de empresas pyme, comerciantes, hoteleros, gastronómicos y la Sociedad Rural de Neuquén rechazaron la aplicación hasta que la justicia se expida sobre el fondo de la cuestión: la inconstitucionalidad de la tasa vial.

“Insistimos en rechazar los tributos a los combustibles en los municipios de la provincia: manifestamos nuestra preocupación por el impacto en la economía en general y la población en su conjunto, además del impacto en los propios presupuestos de todas las reparticiones oficiales, las que también se verán afectadas”, aseguró la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN) a través de un comunicado.

La FEEN alerta: “La ciudadanía aguarda una reacción diferente por parte de los estamentos estatales, esperando una mirada hacia adentro que busque solucionar sus déficits mediante la eficientización de sus estructuras y no imponiendo más presión tributaria a la población en su conjunto y a la actividad productiva”.

“Existen ya tasas e impuestos sobre los combustibles en otros órdenes, por lo que se encuentra en estudio la inviabilidad de su aplicación ante una probable declaración de inconstitucionalidad y, sobre todo, por la falta flagrante al principio de ‘federalismo fiscal’ que, entre otras cosas, determina la obligación de las jurisdicciones a concertar una política fiscal que sea en beneficio del común y no superponga o multiplique tributos de similar naturaleza”, continua el texto.

Para terminar, la FEEN reclama el fin de “imposiciones tributarias. Es inviable soportar más presión impositiva, que lo único que logran es esclarecer productos y servicios y empobrecer los hogares del país. Exigimos una honesta revisión de la estructura del estado, el gasto público y la búsqueda de eficiencia en los procesos”.