Sánchez asegura que el oficialismo traba el proyecto del GNL

El diputado nacional por la provincia de Neuquén e integrante de la Comisión de Energía de la Cámara Baja, Francisco Sánchez, aseguró que el proyecto de ley de Promoción al GNL no avanza en su tratamiento legislativo por indefiniciones del oficialismo.

Sánchez recordó que hace tres años presentó su propia ley que nunca fue tratada y que este año "el Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de promoción de GNL para un acuerdo específico de la empresa YPF con una empresa malaya (Petronas). Ese proyecto para mí es incompleto, no alcanza a cubrir todas las necesidades del mercado argentino, pero es un avance. Y nosotros creemos que hay que discutir ese proyecto y hay que avanzar en esa línea".

"Francamente es el Ejecutivo Nacional o el oficialismo actual el que no promueve la discusión, el que no lo lleva a debate en la comisión. Yo soy vicepresidente primero, pero el presidente de la comisión es el que tiene que llevar adelante ese proyecto en la agenda parlamentaria y eso no está ocurriendo. Con lo cual lo que vemos es una contradicción dentro del oficialismo que impide que ese proyecto al menos avance", aseguró el diputado neuquino en el stand de +e en la AOG 2023, que se realiza en Buenos Aires.

"Queremos que se apruebe. Nos parece central que además también haya una visión de aprovechamiento de un recurso que hoy la ventana en el mundo nos indica que puede durar 20, 30 años. Hay que aprovecharlo, para eso necesitamos inversiones ahora y para que se generen esas inversiones en la situación actual de Argentina al menos debemos dar algunas señales a los mercados internacionales, financieros y a los de la energía en particular para que esas inversiones se lleven adelante", aseveró.

Por otro lado, Sánchez también comentó que los equipos técnicos la candidata presidencial de Cambiemos, Patricia Bullrich, elaboró un plan integral para el sector energético, con eje en simplificar la regulación.

"Hay que regular muchas de las trabas que hoy tiene la industria, que no solamente están en el sector energético sino que están en toda la economía argentina, hay que sacar esas trabas, hay que permitir que a través del financiamiento de las actividades, a partir de la promoción de exportaciones se pueda desarrollar todo este potencial, pero eso se trabaja en conjunto con los gobiernos provinciales, con los trabajadores y por supuesto también con las empresas

Con relación al rol que debería jugar YPF, Sánchez consideró que "es una empresa fundamental, es una empresa que hay que preservarla y que tiene que ser central para el desarrollo energético de Argentina", aunque consideró que "hay que despolitizarla,. Necesitamos quitar todo eso que le hace mal a la empresa y dejar a los profesionales de carrera que son de excelencia".