Rucci: "los CEOs en ningún momento nombraron a los trabajadores"

Entrevista Daniela Rucci - Diputada provincial

Además, Rucci criticó que los discursos de los CEOs de las operadoras petroleras en la AOG Patagonia 2024 se centraron únicamente en aspectos financieros y subrayó que la seguridad en las rutas de la región, donde los trabajadores deben desplazarse diariamente, es un tema urgente que las empresas deben atender. "Lamentablemente, venimos sufriendo víctimas fatales, familias de nuestra zona que mueren en accidentes de tránsito, y no se está haciendo nada al respecto", afirmó.

El reclamo de los trabajadores

Bajo este marco, Rucci y su par Paola Cabeza, decidieron no participar en los eventos sociales y cócteles de la feria. Para ellas, no hay motivos para celebraciones mientras las operadoras no tomen medidas concretas para mejorar las condiciones de trabajo y las infraestructuras de la región. "No vamos a participar de todos los cócteles a los que fuimos invitados porque no creemos que haya nada que celebrar", consideró Rucci.

Rucci insistió en que el foco debe estar en obras fundamentales como hospitales y escuelas, además de garantizar la seguridad vial para los trabajadores que día a día transitan las rutas de Vaca Muerta. "Lo único que se celebra acá es hablar de dólares, pero hasta que esto no se vea reflejado en obras necesarias, no hay razón para festejar", concluyó.

La diputada también aprovechó la ocasión para remarcar la importancia de las obras de infraestructura en la región. Durante una reciente reunión con el gabinete de ministros de Neuquén, se discutió la regionalización del presupuesto y las inversiones en infraestructura y, en este sentido, la legisladora aseguró que su espacio político seguirá exigiendo que las promesas se traduzcan en obras tangibles que beneficien a la comunidad.