Petroleros de Santa Cruz anunció un plan de lucha contra YPF

YPF anunció que dejará de operar en los yacimientos convencionales para centrarse en sus operaciones en Vaca Muerta . Las provincias ya fueron notificadas y comienzan a presentarse las primeras reacciones: el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz anunció el estado de alerta y movilización y no se descartan medidas de fuerza .

“Si veníamos diciendo que las gestiones de YPF anteriores fueron malísimas, tenemos que decir que la actual es desastrosa. No quiere invertir un solo peso en Santa cruz, una provincia que le ha dado tanto a lo largo de la historia. Está paralizando la actividad. Esta parando los perforadores usando como excusa que no hay locaciones, y está paralizando totalmente la actividad en Santa Cruz. Esto no lo vamos a permitir”, cuestionó el titular del gremio, Rafael Güenchenen.