Neuquén reclamó que apuren el tratamiento de la ley del GNL

La Legislatura neuquina y el Concejo Deliberante capitalino pidieron a la Cámara de Diputados de la Nación que aceleren el tratamiento de la ley de Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) , que aún no avanza en la Comisión de Energía, y que es clave para la megainversión que planean YPF y la malaya Petronas para cosntruir una planta licuefactora en Bahía Blanca para exportar producción de Vaca Muerta en barcos.

“Nuestra provincia puede convertirse en la nueva Pampa Húmeda de la Argentina, y no solo seremos la nación que exporta energía sino convertirnos en uno de los principales generadores del mundo. Vaca Muerta cuenta con reservas para 170 años, en un marco de transición que no va a durar ese tiempo. Por eso, es importante abastecer la demanda local y exportar el saldo con el proyecto de GNL, para que ese recurso no quede en el subsuelo y genere desarrollo para los neuquinos y el país”, indicó la diputada del MPN y vicepresidenta primera de la legislatura neuquina, María Fernanda Villone.