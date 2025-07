Milei aseguró que el Estado defenderá YPF "hasta las últimas consecuencias"

"Haremos todo lo posible por YPF"

“Estamos trabajando fuertemente, fuertemente. Hay dos partes en la cuestión: primero, hacer pelotudeces no sale gratis. Argentina está metida en este quilombo por culpa del inútil de (el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel) Kicillof, avalado por Cristina Fernández de Kirchner. Esta situación es consecuencia de un inútil amparado por un ignorante”, afirmó el mandatario en declaraciones radiales.

Hay que recordar que la causa está en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La jueza Loretta Preska falló contra Argentina por la forma en que se llevó adelante la estatización de la compañía sin ofrecer una oferta pública a los accionistas minoritarios. El fallo contempla una posible ejecución de activos argentinos, incluyendo acciones de YPF, a modo de compensación.

Sin embargo, Milei desestimó esa posibilidad y sostuvo que la decisión judicial “no tiene aplicación en Argentina porque violenta la ley argentina”. Según el mandatario, “para hacer una ejecución como la que plantea la jueza Preska debería haber una ley del Congreso. Y eso no va a ocurrir”.

Además, aclaró que las acciones están resguardadas en la Caja de Valores, por lo cual no pueden ser tomadas por decisión unilateral de una corte extranjera.

“Vamos a pelear el tema de YPF hasta las últimas consecuencias. Vamos a hacer todo por preservar el patrimonio. Y no tengo ningún tipo de interferencia con YPF. No me meto. Fui a visitar Vaca Muerta como voy a visitar a otras empresas. Me interesa aprender”, explicó Milei.

marin y milei.jpg Javier Milei y el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín.

“El papel es Marín es generar valor”

En tanto, Milei destacó que el actual presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, fue designado sin ninguna relación personal con él. “Marín consiguió el trabajo como presidente y no me conocía. Y está haciendo un trabajo impresionante. Pero yo no interfiero. La única regla que se le planteó fue: tenés que crear valor”, afirmó.

El Presidente aprovechó también para reforzar su postura ideológica respecto a las empresas estatales: “Para mí, todo lo que pueda estar en manos del sector privado es privatizable. La diferencia ahora es que ellos (por la gestión de Mauricio Macri) se preguntaban cómo hacer eficiente algo que no debía estar en manos del Estado. Nosotros nos preguntamos si algo tiene que estar en manos del Estado. Si no tiene que estar, me lo tengo que sacar de encima”.

Además, utilizó como ejemplo otras empresas públicas. “Aerolíneas Argentinas, después de 18 años, genera ganancias. Eso también es creación de valor. Pero insisto: no interfiero. No hay dedo presidencial, hay gestión”, consideró.