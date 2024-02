Figueroa: "Para nosotros es muy importante seguir produciendo"

En el marco de la inauguración del edificio de la Secretaría de Energía de Río Negro en Cipolletti, Rolando Figueroa ,se diferenció de Ignacio Torres, gobernador de Torres, y sostuvo que para Neuquén es "muy importante seguir produciendo". Las declaraciones del mandatario en sintonía con lo que dijo el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci , sobre que " las provincias tienen razón, pero no pueden cortar el petróleo ".

“El diálogo es muy importante. El diálogo es el camino”, afirmó el mandatario ante la consulta sobre el conflicto que mantienen las provincias con Nación por los fondos que les corresponde a los gobiernos. El problema comenzó el viernes cuando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lanzó un ultimátum con la posibilidad de cortar las exportaciones de petróleo a la gestión de Javier Milei.

“Tenemos instancias también constitucionales que nos da la democracia, como lo es el Congreso de la Nación. Tenemos también otra herramienta que también nos da la democracia, que es la Justicia, con lo cual existen diversas formas en las cuales nosotros podemos plantear las distintas problemáticas que podemos tener”, detalló Figueroa.

Figueroa sobre nación.mp4

El mandatario destacó que para Neuquén “producir es muy importante” ya que genera valor agregado a las distintas provincias y trabajo en una ventana de tiempo de 25 años. “Tenemos que ser muy coherentes a la hora de poder mostrarnos hacia el mundo para seguir atrayendo inversiones y seguir otorgando una seguridad jurídica”, consideró.

“Nosotros creemos que es importante este camino que hemos trazado todos los patagónicos, en los cuales siempre nos defendemos, siempre nos acompañamos. No permitimos nunca que de alguna forma se ahogue a un compañero y colega gobernador. El camino es el diálogo, el Congreso y la Justicia”, ponderó.

Sobre la reunión en la que estarán los gobernadores patagónicos, Figueroa resaltó que, junto a su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, estarán presentes para dejar en claro su postura. “Nosotros estamos siempre predispuestos a poder dialogar con el Gobierno Nacional. Hay que entender que la crisis no fue producto de las administraciones provinciales. Nosotros justamente provenimos de dos fuerzas provinciales, con lo cual no tenemos absolutamente nada que ver con esta crisis que existe en cuanto a la inflación y a la deuda. Pero sí estamos dispuestos a trabajar”, subrayó.

Weretilneck se sumó a las palabras de Figueroa y manifestó que no es justo el trato que ofrece Nación. “Las provincias no somos generadoras del descalabro económico nacional. Por lo tanto, no tenemos por qué pagar nosotros y nuestra gente, el desorden desaguisado que llevan adelante las autoridades políticas y económicas nacionales. Y este es el planteo que vamos a hacer”, cuestionó.

En cuanto al tema de la concesión de las represas hidroeléctricas, aseguró que la decisión de Río Negro y Neuquén es ser poder concedente y que el agua es propiedad de los neuquinos y rionegrinos.