"El costo de la energía puede variar entre el 10% y 20%"

“La gente se puede quedar tranquila que no va a haber una quita de subsidios masiva. Los van a seguir teniendo quienes ya los tienen, pero para quienes no los tienen habrá una modificación que estará vinculada con los aumentos de tarifas, que se está estudiando por la propia devaluación y los que normalmente se discuten”, destacó.

La titular de la cartera energética manifestó que se analizará exhaustivamente cuánto se deberá ajustar y se observará el impacto en el costo de la energía. “No será un impacto del 100% ni mucho menos. Estamos hablando de impactos que estarán del orden del 10% y 20%. No es más que eso”, aseguró.

“El aumento (de las tarifas) se instaló una semana antes de las elecciones, creo que también por un tema político, donde se desinformó sobre la segmentación. Los ingresos altos seguirán sin subsidios y el resto tendrá el acompañamiento del Estado nacional”, consideró.

“Cuando nosotros asumimos se implementó la segmentación donde quienes tienen altos ingresos se les retiró los subsidios, que son 3 de cada 10 hogares. El resto continúa con subsidios y tuvieron incrementos muy por debajo de la inflación, porque lo que se buscó es un sistema más justo donde aquel que realmente puede pagar el costo en energía, lo haga y el Estado acompañe a la clase media porque hay un atraso en los salarios y a la clase bajos ingresos y a la tarifa social”, destacó la secretaria de Energía de la Nación en diálogo con Radio Con Vos.

Hay que recordar que a partir del 1 de mayo, con la segmentación tarifaria, se retiraron los subsidios para todos aquellos que tienen ingresos superiores a 810 mil pesos y que consideran que no necesitan el acompañamiento del Estado para pagar la factura de sus servicios.

“En realidad no se retiraron los subsidios y no se actualizó absolutamente igual para todo el mundo porque no vamos a tratar a todos por igual teniendo en cuenta que no todos tienen los mismos ingresos. Esa es una concepción que nosotros tenemos como política de Estados de que se va a seguir acompañando a los sectores que realmente necesitan la energía como un derecho. El Estado está para acompañar para que todos puedan tener ese acceso en condiciones razonables”, afirmó.