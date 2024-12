Rolando Figueroa describió las condiciones para firmar el traspaso de áreas maduras

"Nosotros no hemos firmado ninguna de las cesiones de áreas, porque estamos exigiendo a las empresas que modifiquen sus planes de negocio para garantizar el sellado de los pozos al finalizar la explotación", afirmó el gobernador.

La provincia se mantiene firme en su postura de no permitir el traspaso de las áreas maduras que vendió YPF a las nuevas operadoras, a menos que se cumpla con rigurosos estándares de seguridad ambiental. Entre las compañías ganadoras y que busca hacerse del control de los yacimientos se encuentra Bentia Energy, creada este año por el ex ministro de Energía Javier Iguacel.

ENERGIA-ARGENTINA-VACAMUERTA.jpeg YPF se desprendió de áreas maduras en Neuquén. REUTERS/Agustin Marcarian

Figueroa explicó que la situación heredada no es la ideal, y que uno de los primeros pasos de su gestión fue tomar control sobre los problemas ambientales dejados por años de operaciones sin las debidas garantías. "Estamos exigiendo que las empresas que operan en la provincia tomen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, porque no podemos seguir con la misma laxitud con la que se manejaron en el pasado", declaró el gobernador. En este sentido, subrayó que aquellas empresas que no cumplan con las nuevas condiciones de saneamiento no recibirán el visto bueno para operar.

Sustentabilidad ambiental

El gobernador destacó que su objetivo es garantizar que la industria energética neuquina no solo sea competitiva, sino también responsable. En su alocución, Figueroa subrayó que si bien las empresas operadoras deben ser rentables, "la sustentabilidad social y ambiental no puede quedar relegada". En este sentido, remarcó que la provincia está decidida a garantizar que la explotación de los recursos no atente contra el bienestar de las futuras generaciones.

El gobernador recordó que Neuquén debe competir en el mercado global con las grandes potencias productoras de gas, como Estados Unidos, lo que implica un desafío constante en términos de innovación, calidad y eficiencia. Sin embargo, insistió en que las condiciones ambientales no deben ser negociables.

"Si no se garantiza el sellado de los pozos, no vamos a firmar. Es así de sencillo. Queremos asegurar que, al terminar la explotación, las empresas se comprometan a restaurar el entorno como corresponde", afirmó Figueroa, haciendo hincapié en la responsabilidad ambiental que deben asumir las operadoras.

La relación con YPF

El gobernador también abordó la relación de la provincia con YPF, la principal empresa energética del país y socia estratégica de Neuquén. Aunque destacó que la relación con YPF es "muy buena", Figueroa subrayó que la provincia actúa como un socio que prioriza el bienestar de los neuquinos por encima de los intereses comerciales de la industria.

"Con YPF estamos trabajando bien, pero tenemos nuestros propios intereses que debemos defender. No se trata solo de rentabilidad económica, se trata de que Neuquén viva mejor, y eso implica exigir estándares más altos en la protección ambiental", aseguró Figueroa.

Firma con YPF Horacio Marín Rolando Figueroa Neuquén.jpeg Rolando Figueroa destacó la buena relación con el presidente de YPF, Horacio Marín.

El gobernador reconoció que la empresa ha colaborado en diversos proyectos, como el desarrollo de ductos y la construcción de infraestructura clave, pero reafirmó que cualquier avance futuro debe estar condicionado a cumplir con las exigencias ambientales de la provincia.

Nuevas regulaciones y el futuro de Vaca Muerta

Figueroa advirtió que el enfoque en el desarrollo de Vaca Muerta no puede ser incompatible con la responsabilidad ambiental. "Para que Vaca Muerta siga siendo una fuente de riqueza para todos, debemos asegurarnos de que su explotación se realice de manera responsable. Eso implica exigirle a las empresas que respeten el medio ambiente y la comunidad", dijo el gobernador.

Detalló que la provincia está implementando nuevas regulaciones para mejorar la sustentabilidad en el sector energético. Además, destacó la importancia de seguir formando a los trabajadores locales para que puedan competir en el mercado global, pero siempre con un enfoque que respete las normas ambientales.

"Neuquén no va a sacrificar su futuro por un acuerdo rápido. Queremos que las empresas entiendan que aquí, la sustentabilidad es clave, y si no pueden adaptarse a esos estándares, no van a poder operar en la provincia", concluyó.