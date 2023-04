Fénix elevará los estándares de seguridad del offshore

La funcionaria viajó hasta Tierra del Fuego para conocer el funcionamiento del offshore a través de la plataforma Vega Pléyade, que se conectará con Fénix gracias a un gasoducto submarino de 35 kilómetros. Allí, los actores de la industria explicaron todas las particularidades que demanda producir gas en el offshore y cómo es la logística de barcos y de traslados del personal.

“Era importante que la secretaria conociera cómo será la plataforma Fénix, cómo será su tecnología y cómo es el sistema de producción”, sostuvo el secretario de Hidrocarburos de Tierra del Fuego, Alejandro Aguirre, en diálogo con +e.

Los tres pozos que se perforarán a 80 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego fueron descubiertos a finales de los 80 con una inversión cercana a los 700 millones de dólares.

El gas producido en Fénix será trasladado a la costa donde están las plantas de tratamiento y donde se separarán los líquidos para que posteriormente se ponga en condición comercial y para ser inyectado al Gasoducto San Martín. Se estima que este proyecto inyectará 10 millones de metros cúbicos en busca de seguir abasteciendo a la Patagonia.

Tecnología para brindar seguridad

Fénix será sinónimo de vanguardia y tecnología. Los actores de la industria coinciden que la posibilidad de incidentes ambientales en el offshore es cada vez más baja gracias a los controles diarios que llevan a cabo las secretarías de Hidrocarburos y de Medioambiente de Tierra del Fuego. “En todo lo que es la operación estamos encima, no solo lo que es la parte productiva sino también en lo que son los despachos de combustibles, de petróleo y gas”, subrayó Aguirre.

El secretario de Hidrocarburos de Tierra del Fuego manifestó que no existe la posibilidad de venteo en el offshore. “Directamente el sistema como está preparado no admite que haya venteo. No existe la posibilidad por el mismo sistema. Hay una regulación de la presión de reservorio que le da una mayor seguridad a la explotación. La eficiencia que estamos teniendo es muy buena”, consideró.

Otro pilar de este sistema son los trabajadores. Luis Sosa, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Tierra del Fuego, también fue parte del recorrido por Vega Pléyade para brindar su experiencia sobre el trabajo en las plataformas.

“La seguridad de la sostenibilidad de este tipo de proyecto depende de la mano de obra y que el mismo trabajador pueda explicar cómo es su trabajo y cómo está involucrada la operación es algo sumamente relevante”, destacó.