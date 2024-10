Victoria Villarruel llega a Neuquén para participar de un evento petrolero

La vicepresidenta Victoria Villarruel llegará en las próximas horas a Neuquén , en una semana marcada por la agenda petrolera de Vaca Muerta . Según pudo confirmar LMNeuquén de las oficinas de la presidenta provisoria del Senado, "está confirmado que viaja, pero aún no hay una agenda confirmada".

Aunque la agenda no está oficializada, trascendió que la compañera de fórmula de Javier Milei -quien también había sido invitado- podría ser parte del encuentro que se realizará en el Hilton Garden Inn, actividad organizada por la Cámara de Comercio Argentino-Texana (ATCC) y el Energy Workforce & Technology Council de EE.UU.

El encuentro permitirá reforzar los lazos comerciales y operativos entre ambos territorios y abordará temas cruciales para el sector como la expansión de la cadena de suministro, mejoras en infraestructura y regulaciones favorables para impulsar las exportaciones de Vaca Muerta, aprendiendo del know how estadounidense en el exitoso desarrollo de Permian, en Texas.

No se descartaba también un encuentro con el gobernador Rolando Figueroa, quien la podría recibir en el aeropuerto Presidente Perón a la hora del arribo a la ciudad de Neuquén. Tampoco se descartaba que realizará una visita a yacimientos de Vaca Muerta, como ya lo hizo el Presidente o los ministros de Capital Humano y de Economía, Sandra Pettovello y Luis Caputo, respectivamente.

La llegada de Victoria Villarruel a Neuquén será en medio de una creciente tensión de las relaciones con Javier Milei, a las que en Casa Rosada buscan ponerle "paños fríos".

El apoyo a Isabel que desató enojo

El pasado jueves la vicepresidenta Victoria Villarruel homenajeó a Isabel Martínez de Perón al compartir fotos de un encuentro que mantuvo con la exmandataria en Madrid, en el marco de la celebración del Día de la Lealtad Peronista.

"Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida", publicó Victoria Villarruel en su cuenta de X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1846977549739479386?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1846977549739479386%7Ctwgr%5Ef869550cbfb0e31ae6ca74e156d1a35645daed37%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fpais%2Fvictoria-villarruel-homenajeo-isabel-peron-el-dia-la-lealtad-peronista-n1149734&partner=&hide_thread=false Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida.



En un día cómo hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura pic.twitter.com/NA7Aw6k1DT — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 17, 2024

En las fotos se las ve a ambas distendidas en un encuentro informal, en el que posan con obsequios personales de "Isabelita" y se toman de las manos.

Al respecto de esta particular visita, fue cuestionada por el presidente Javier Milei durante una entrevista en la que remarcó que él "no lo hubiera hecho", porque Isabel Perón "no tuvo ningún mérito intelectual ni profesional" para haber estado en el cargo.

Sostuvo que "no es un modelo a seguir, y tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A y que firmó el decreto de Aniquilamiento".

milei entrevista tn

Días antes, la vicepresidenta había culminado una gira por Europa que la llevó el pasado lunes a reunirse en el Vaticano con el papa Francisco, quien le alentó a "no aflojar".