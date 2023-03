Ser mujer en el petróleo ya no es algo anormal, es una imagen que se repite cada vez más en diferentes equipos. “Un equipo diverso logra mayor innovación y efectividad, que se traduce en negocios más rentables”, explicó Evangelina Cordero, líder de la comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión del Instituto Argentina del Petróleo y del Gas (IAPG).

Energias Femeninas Evangelina.jpg

“Hay un antes y un después en lo que eran las mujeres del petróleo, en una posición de testigo, apoyando y equilibrando la familia, y lo que son ahora las mujeres petroleras, que pasan a ser protagonistas en toda la cadena de valor. Entonces empezamos a normalizar esto de verlas en el campo y en diferentes posiciones, ya no hay diferencia en lo que tiene que ver con el trato y la capacidad. El acceso está más abierto, son puertas más anchas”, agrega esta ingeniera que entró a la industria hace 17 años e hizo toda su carrera ya siendo madre.

Energias Femeninas Carolina Tear (1).jpg

Carolina Tear, Programadora de Sala Pymo de YPF, cumplió su sueño de trabajar en la empresa en que también lo hicieron su abuelo y su padre. “Se siente mucho orgullo porque soy tercera generación de ypefeianos. Mi abuelo estuvo en el pozo 1 y mi papá entró en el ‘70. Vamos a rompiendo estereotipo y cambiando paradigmas”, dijo a LMNeuquén.

“Me crie en YPF. Era un sueño que no lo veía porque en los ‘80 no era normal que haya mujeres petroleras. En el momento que me llamaron, recuerdo la cara de mi papá del orgullo de verme en mi primer día de trabajo. Su sonrisa era increíble. Uno se crio con que YPF es tu familia”, añadió.

Energía Femenina Camila Alfonso (2).JPG

Un camino diferente es el de Camila Alfonso, Analista de Performance D&C en Pan American Energy, quien desde chica se interesó por la industria de los hidrocarburos. “Mi experiencia es positiva, estudié Ingeniería en Petróleo, sabía dónde estaba ingresando”, contó.

“Desde el secundario sabía que iba a estudiar ingeniería, estamos en medio de la cuenca. Investigué, la UNCo tiene charlar que te orientan, y elegí sin dudarlo”, agregó, esta joven que tuvo su primera experiencia laboral gracias a una beca de PAE que la acercó a lo que iba a ser su futuro profesional.

“Hay muchos desafíos, pero son emocionantes. Estoy en un lugar donde me permiten crecer tanto profesional como personalmente”, agregó Camila, que trabaja en el sector de perforaciones, un área que se caracterizó por ser netamente masculino.

“Somos varias mujeres, quedan un largo camino por recorrer, pero hubo una generación antes que nos abrió el camino, pero somos nosotras las que tenemos que seguir empujando a más mujeres a la industria”, dijo.

Para Tear, en la última década se dio un cambio importante y aumento un montón el porcentaje. “Todas las trabas del principio se convirtieron en reconocimientos. Me hace feliz ver ese crecimiento”, remarcó.

Cordero, en tanto, resalta que si bien hay un quiebre, la industria del petróleo no es más que el reflejo de la sociedad. “Hay un avance importante generacional en temas de diversidad, si bien la industria es más conservadora, se hizo eco porque está compuesta por personas”, indicó.

“Las mujeres se animan a postularse, porque una de las barreras que se fueron rompiendo es la poder conciliar la vida familiar con la profesional. Hay una combinación de una industria que requiere convocar talento y crece, y mujeres más empoderadas que se animan a desafiarse y aplican a puestos laborales que antes eran exclusivamente de hombres”, agregó.

Energía Femenina 01.mp4

El futuro

Las tres protagonistas de esta historia están convencidas de que la inclusión irá en aumento en el futuro, con cada vez más mujeres estudiantes carreras técnicas, trabajando en la industria del petróleo y ocupando lugares importantes en la toma de decisiones.

Camila Alfonso invita a las jóvenes a animarse a cumplir sus sueños. “Yo estoy en un área que era 100% de hombres que es perforación, y las puertas están abierta. PAE abre las puertas, las oportunidades están hay que tomarlas”, dijo.

Carolina Tear cree que es importante animarse. “Es una carrera muy interesante, con experiencias enriquecedoras. Estamos en un cambio constante como sociedad, las mujeres seguimos ganando lugares y demostrando capacidad. No hay que tener miedo porque se trabaja realmente muy bien. Hay que esforzarse y todo llega”, sostuvo.

Energía Femenina 02.mp4

Por último, Evangelina Cordero considera que las oportunidades sobran. “Yo doy charlas en escuelas y si no puedo convencer las voy a confundir. Las invito a que se cuestionen y se animen a estudiar carreras técnicas”, dijo.

“Me encantaría transmitir que las oportunidades están y que cualquier puede hacer cualquier trabajo que se proponga. La industria dio pasos agigantados por la diversidad e inclusión, vamos a espacios de trabajo más equitativos. Falta que se empiecen a derribar sesgos, falta de todos lados algo, pero vamos a rumbo a un futuro más equitativo”, concluyó.