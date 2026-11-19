Una de las imágenes más conocidas de las manifestaciones en Esquel.

Más alla de los meganuncios de inversiones millonarias y alta proyección de creación de empleo o ingreso de divisas por exportaciones mineras, lo cierto es que en Aegentina el sector sigue condicionado por un esquema normativo dividido. El marco legal responde al artículo 124 de la Constitución Nacional: ese apartado asigna a las provincias el dominio originario de los minerales. Cada jurisdicción fija así sus propias reglas. Según compendios oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación y boletines provinciales, siete jurisdicciones mantienen restricciones vigentes: Chubut, Tucumán, La Pampa, Córdoba, San Luis , Tierra del Fuego y Mendoza. Las leyes que hoy siguen en pie se sancionaron entre 2003 y 2011.

La pionera fue Chubut. La Ley XVII Nº 68 (ex Ley 5.001, de 2003) prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en todo el territorio provincial. El artículo 2 deja abierta la posibilidad de dividir el territorio mediante una zonificación. La Legislatura aprobó una ley de zonificación minera el 15 de diciembre de 2021 y la derogó por unanimidad días después, tras protestas, represión y violentos incidentes, con epicentro en Esquel.

El tema siempre sobrevuela las portadas. De hecho, este año en el mes de marzo, el gobernador Ignacio Torres descartó reabrir el tema: “No está en agenda volver a discutir la Ley 5001”.

Los químicos en la mira

Cuatro provincias restringen la actividad con foco en el método o en las sustancias. Tucumán fue la primera en sancionar su norma: la Ley 7.879 (2007) veta la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro y mercurio. La Pampa sumó ese mismo año una regla más amplia: la Ley 2.349 (2007) prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y toda sustancia química contaminante en las etapas del proceso.

San Luis puso el acento en los químicos y no en el método. La Ley IX-0634 (2008) impide el uso de sustancias químicas en procesos metalíferos, sin importar el método de extracción. Por último, Tierra del Fuego regula la actividad en la isla: la Ley 853 prohíbe la actividad metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro, mercurio y otros tóxicos.

Las sierras mineras

La Ley 9.526 (2008) veta la minería metalífera a cielo abierto en toda la provincia y prohíbe la extracción de uranio y torio. La Cámara Empresaria de Minería de Córdoba (Cemicor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica pidieron declarar su inconstitucionalidad, pero el Tribunal Superior de Justicia confirmó la norma.

Los vocales entendieron que protege el ambiente como “bien colectivo supremo”. La ley permite explotaciones menos agresivas sobre el suelo cordobés.

Mendoza: una ley con filtro

La Ley 7.722 (2007) no cierra la puerta a toda la minería. Define qué sustancias no pueden usarse en la extracción de metales (cianuro, mercurio y ácido sulfúrico) y exige la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de cada proyecto. La Corte Suprema ratificó su constitucionalidad, salvo el artículo 1°, que agrega “sustancias peligrosas” sin especificar cuáles.

La norma ya tuvo su primera prueba. El Senado provincial aprobó por 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención la ratificación de la DIA de PSJ Cobre Mendocino. La senadora oficialista Natacha Eisenchlas sostuvo que la Ley 7.722 sigue vigente y que el proyecto no usa sustancias contaminantes.