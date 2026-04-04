Crecimiento sin precedentes en minería: el impacto de cinco provincias en las exportaciones

La minería argentina arrancó 2026 con una aceleración sin precedentes. Según el Informe Mensual de Origen Provincial de las Exportaciones Mineras publicado en marzo de 2026 por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera (DNPyEM) de la Secretaría de Minería de la Nación —con base en datos de la Aduana —, durante el mes de febrero el sector exportó USD 664 millones, lo que representó un incremento interanual de 67,9%. En el acumulado de los primeros dos meses del año, las exportaciones mineras totalizaron USD 1.513 millones, un 79,9% por encima del mismo período de 2025.

El dato más revelador no es solo el volumen total, sino su concentración geográfica: cinco provincias explicaron el 98,7% de todo lo exportado por el sector en enero-febrero de 2026. Esas provincias son Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca . Un mapa que confirma la estructura federal de la riqueza mineral argentina y que plantea, al mismo tiempo, una pregunta sobre la distribución futura de los beneficios cuando los grandes proyectos cupríferos del oeste entren en producción.

La minería domina las economías provinciales

La incidencia del sector sobre las exportaciones totales de cada provincia no es marginal: la minería es, en la mayoría de los casos, prácticamente la única fuente de divisas.

En el acumulado enero-febrero de 2026, los porcentajes de participación de la minería en las exportaciones totales de cada provincia fueron contundentes: Catamarca 96,0%, San Juan 92,5%, Santa Cruz 89,2%, Jujuy 81,7% y Salta 58,2%. En el mes de febrero puntualmente, esos guarismos alcanzaron el 96,3%, 89,4%, 87,8%, 87,0% y 54,7%, respectivamente. Solo Salta muestra una base exportadora más diversificada, dado el peso de los hidrocarburos y el agro en su economía.

Estos datos reflejan la altísima dependencia estructural que tienen las provincias mineras del desempeño del sector. Cuando la minería sube, la economía provincial crece. Cuando cae, el impacto es inmediato y directo sobre la balanza comercial de cada jurisdicción.

Santa Cruz: el récord que nadie esperaba tan pronto

La provincia patagónica fue la gran protagonista del período. En febrero de 2026 las exportaciones mineras santacruceñas alcanzaron los USD 269 millones, con un incremento de 83,1% respecto a febrero de 2025, siendo el valor más alto de Santa Cruz para este mes en toda la historia registrada. En el acumulado de los primeros dos meses del año, la provincia sumó USD 669 millones, con un crecimiento interanual de 126,5% frente al mismo período de 2025.

La minería explicó el 87,8% de las ventas al exterior santacruceñas en febrero, una participación que subió notablemente frente al 73,0% registrado en el mismo mes del año anterior, cuando la provincia exportó USD 147 millones en minerales.

La composición de la canasta exportadora de Santa Cruz es casi exclusivamente metalífera: el 99,9% del total corresponde a esa categoría. El oro representó el 84,3% del acumulado enero-febrero, seguido por la plata con 15,6% y un residual de 0,1% de otros minerales. Los principales destinos de esas ventas fueron Estados Unidos (34,8%), Suiza (30,7%) y Canadá (18,9%).

Los proyectos que traccionan este resultado son Cerro Negro (Newmont) y Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti), los dos yacimientos de metales preciosos más importantes de la Patagonia y entre los mayores exportadores del sector a nivel nacional.

San Juan: el oro sanjuanino llega a India y Suiza

San Juan exportó USD 172 millones en febrero de 2026, con un crecimiento de 60,5% respecto a febrero del año anterior. En el acumulado de los primeros dos meses alcanzó los USD 404 millones, un 40,9% más que en el mismo período de 2025, cuando la minería sanjuanina exportó USD 287 millones.

La participación de la minería en las exportaciones totales de la provincia consolidó su predominio: pasó del 87,7% en febrero de 2025 al 89,4% en el mismo mes de 2026. En el acumulado enero-febrero la minería representó el 92,5% de las ventas externas provinciales.

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La canasta exportadora sanjuanina también está dominada por el oro: en febrero este metal explicó el 96,6% de las exportaciones mineras de la provincia, con la plata en segundo lugar con el 2,7%. En el acumulado bimestral, el oro alcanzó el 98,1%, la plata el 1,2% y el resto un marginal 0,8%. Los destinos principales fueron India (59,6%) y Suiza (35,6%), con un restante 4,8% hacia otros mercados. El proyecto Veladero (Barrick Gold/Newmont), el mayor exportador aurífero de San Juan, explica en buena medida estos números.

El NOA: litio, China y un crecimiento del 70%

Las tres provincias del Noroeste Argentino —Catamarca, Jujuy y Salta— conforman el otro gran polo exportador, motorizado esta vez por el litio en lugar del oro. En febrero de 2026 sus exportaciones mineras conjuntas alcanzaron los USD 213 millones, con un crecimiento interanual de 57,9%, explicado tanto por la suba en los precios internacionales como por el incremento en los volúmenes exportados del metal de la transición energética.

En el acumulado enero-febrero las tres provincias sumaron USD 421 millones, un 70,3% más que en el mismo período de 2025, cuando exportaron USD 247 millones en minerales.

La composición de la canasta exportadora del NOA refleja con claridad el protagonismo del litio: en el acumulado bimestral, este mineral representó el 64,0% de las exportaciones mineras de la región, seguido por el oro (18,0%), la plata (13,5%) y un restante 4,5% de otros productos. El destino dominante es China, con el 68,3% del total, seguido por Estados Unidos (18,8%), Japón (2,8%) y Suiza (2,2%).

La alta dependencia del mercado chino para la colocación del litio —que concentra más del 60% de la capacidad mundial de procesamiento de baterías— es uno de los factores de riesgo que el sector monitorea con atención, en un contexto donde la geopolítica del mineral crítico se reordena aceleradamente.

Entre los proyectos que explican las exportaciones del NOA figuran Cauchari-Olaroz y 3Q (Jujuy), Centenario-Ratones, Fenix y Salar de Olaroz (Salta/Jujuy), y los yacimientos de plata y plomo de Catamarca.

Los principales proyectos exportadores del país

El informe oficial también identifica los proyectos mineros con mayor peso en las exportaciones nacionales durante los primeros dos meses de 2026. Los de mayor relevancia, según el tamaño relativo reportado por la DNPyEM, son Cerro Negro y Cerro Vanguardia (Santa Cruz), Veladero (San Juan), Cauchari-Olaroz (Jujuy), San José (Santa Cruz), Centenario-Ratones (Salta), Gualcamayo y 3Q (San Juan/Jujuy), Don Nicolás (Santa Cruz), Lindero (Salta) y Chinchillas-Pirquitas (Jujuy).

Este mapa de exportadores actuales contrasta con la cartera de proyectos en desarrollo: cuando El Pachón, Josemaría, Los Azules o Taca Taca entren en producción, el peso relativo de San Juan y Salta en las exportaciones mineras nacionales se multiplicará de manera estructural.

Una tendencia que no da señales de frenarse

Los números de enero-febrero 2026 confirman una tendencia que ya anticipaban los datos anuales: la minería argentina creció 29,2% en exportaciones durante todo 2025 —con un récord histórico de USD 6.037 millones— y en los primeros dos meses de 2026 ya acumula un ritmo muy superior.

Si el sector mantiene el promedio bimestral actual, las exportaciones anuales podrían superar holgadamente el récord de 2025. El contexto de precios internacionales favorables para el oro, la recuperación del litio en la segunda mitad de 2025 y la entrada en operación de nuevos proyectos consolidan las condiciones para que 2026 sea, nuevamente, un año histórico para la minería argentina.

Fuente: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera (DNPyEM) — Subsecretaría de Desarrollo Minero, Secretaría de Minería de la Nación. Informe Mensual Origen Provincial de las Exportaciones Mineras, marzo 2026. Datos con base en Aduana.