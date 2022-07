Subsidios: su reducción permitirá ahorrar $80 mil millones

Sobre los ingresos que se tienen en cuenta para determinar los subsidios, ratificó que aquella persona que gana más de 330 mil pesos (o más de 425 mil pesos en la Patagonia) puede “pagar el costo total de la energía”. “En algún momento había que poner el borde y ese fue el que se definió. Estamos cuidando a quienes no pueden hacer frente al costo de energía. Son decisiones del Gobierno nacional como la de no trasladar el precio del combustible a nivel internacional para que el pueblo no tenga que sufrir los vaivenes del mundo”, aseveró.

“Hoy estamos lanzando esta herramienta para proteger a los argentinos que necesitan los subsidios. Los ingresos más altos van a pagar la tarifa plena y los demás se va a determinar el subsidio que le corresponda”, afirmó.

Martínez ponderó que por primera vez se lleva a cabo una medida de esta magnitud en el país. “No se hizo nunca en la Argentina y es una gran decisión del presidente de avanzar con esta medida. En la historia de la Argentina es la primera vez que se hace y tiene sus complejidades. En el primer año de este gobierno se puso la prioridad en otras cosas como la pandemia. Luego se tomaron estas decisiones de ir avanzando y estamos en una situación atípica a nivel mundial. Estas situaciones hacen que tengamos la impronta de ir avanzando en otras que no se iban dando”, destacó.

También sostuvo que las oficinas de Anses atenderán de manera personal aquellas personas que no puedan completar el formulario. “En principio será con Anses y estamos trabajando con los convenios con las provincias y las prestadoras de servicio”, describió.