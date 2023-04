La misión de industrializar el litio

El recorrido incluyó la visita a un instituto de ciencias de materiales avanzados, una fábrica de autobuses eléctricos que usan batería de litio y una empresa que se dedica a la recuperación de baterías en desuso, entre otros. “Es una agenda que se basa en la ciencia, tecnología e industrialización del litio para poder tener una visión clara y poder encontrar socios para que el país pueda llevar un proceso de agregado de valor en el litio”, explicó Salvarezza en diálogo con Radio Nacional.

El presidente del directorio de Y-TEC también ponderó la experiencia de Vaca Muerta para encontrar socios y poder acelerar la curva de aprendizaje. “Nosotros estamos mirando todas las alternativas que tenemos de las empresas que son líderes en el mundo. Argentina tiene la experiencia de Vaca Muerta de asociarse para que, en pocos años, se pueda llevar adelante un aprendizaje sobre el gas y el petróleo no convencional donde el país no tenía experiencia. Hoy somos el país de Latinoamérica con más desarrollo en el no convencional”, subrayó.

“YPF y el Gobierno de Catamarca están mirando la posibilidad de asociarse para poder hacer que esa curva de aprendizaje se pueda repetir y darle valor agregado al carbonato de litio en beneficio de todos los argentinos”, agregó.

Una ley o un acuerdo con empresas son las alternativas que están arriba de la mesa para potenciar la industrialización del litio. “Hoy todo lo que se mueve alrededor del litio debe impactar positivamente en las provincias y esto requiere una mirada nueva sobre las regalías que reciben las provincias, que hoy están reguladas por la ley de minería”, afirmó Salvarezza.

Las expectativas que despierta el litio son altas. Las proyecciones que hacen las autoridades es que se pasaría de 40 mil toneladas exportables en la actualidad a aproximadamente 250 mil toneladas para el 2025. “Hay que ser inteligente para que esa producción genere trabajo y riquezas para el país. Se buscan las mejores estrategias para que este objetivo pueda ser llevado adelante”, aseguró el presidente del directorio de Y-TEC.