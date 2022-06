Inversiones: el objetivo de la Cuenca del Golfo San Jorge

En los últimos meses se anunció la reactivación de diferentes equipos, como el equipo DLS 331 en las áreas de Pan American Energy (PAE), para disminuir las complicaciones que generan los fuertes vientos. También se estableció que comience a funcionar el equipo SAI 215 en El Tordillo, operado por Tecpetrol, y que la empresa Macrico active el equipo 07 en el yacimiento de Diadema Argentina, explotado por Capsa. Además, hay un compromiso para que AESA suba un nuevo equipo perforador. Lo mismo sucede entre DLS y PAE.

Bajo este panorama, Luque aseguró que es necesario equilibrar la balanza con respecto a las inversiones. “Yo lo que planteo, cada vez que me reúno con el sector, es que cuando se habla de inversiones en Argentina se habla de Vaca Muerta y no se habla de nuestra cuenca, que sigue siendo productiva, que sigue siendo importante y que sigue siendo una cuenca donde las empresas están avanzando con un desarrollo no convencional con posibilidades muy importantes”, aseveró en diálogo con Radio del Sur.

La posibilidad de que Chubut comience a producir shale está latente en la región. Los resultados del pozo perforado por Tecpetrol mantienen atentos a los actores de la industria. “Me reuní con sus directivos para conocer, concretamente, algunas posibilidades de inversiones importantes. Son buenas noticias porque puede generar empleo y subir equipos de perforación”, subrayó el jefe comunal comodorense.

“No tengo una mirada exitista de lo que pueda ocurrir. Tengo una mirada de que hay empresas que siguen explorando posibilidades de desarrollo en nuestra cuenca y que esa posibilidad de inversión en la exploración y buscar oportunidades para nosotros es importante”, consideró.

La compañía petrolera del Grupo Techint posee, actualmente, posee en la Cuenca del Golfo San Jorge dos rigs de perforación, tres pulling y dos workover, que se enmarcan al plan establecido para este año.

ACTO YPF EN COMODORO-2.jpeg El presidente de YPF, Pablo González, y el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.

Lo que busca la región son más inversiones para mejorar la producción, pero también para que se pueda recuperar ese lugar en el mapa. El caballo de batalla es Cerro Dragón, explotado por PAE, que motoriza la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge. Una de las oportunidades que se presenta es el offshore. El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila, reiteró el planteo para que la actividad pueda expandirse en el mar.

El pedido de aumentar las inversiones está dirigido a todas las compañías, pero en las últimas semanas, y con el centenario como excusa, se revitalizaron las exigencias hacia YPF.

“A todas las empresas les pedimos que inviertan más. YPF, desde hace un tiempo, tiene lo que ellos le llaman cuadros internos, donde pareciera que solo tienen una mirada para Vaca Muerta. Uno celebra la relación que se puede tener con Pablo González porque nos permite encontrar soluciones para las pymes, que tienen grandes problemas en la ciudad y que necesitamos poder trabajar en conjunto para que puedan tener una cierta estabilidad y una regla de juego que permita que se mantengan y no cierren”, subrayó.

“Nosotros vemos posibilidades de crecimiento en el convencional. YPF ha realizado inversiones en polímeros y ha dado buenos resultados, pero todos sabemos que este tipo de proyectos generan pocos puestos de trabajo. Lo que estamos buscando es que tengamos generación de empleo en nuestra región”, afirmó Luque.

jorge loma avila chubut.jpg

> Más inclusión y trabajo en el campo

En el marco de su 60° aniversario, el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut firmó un acuerdo para formar a mujeres en actividades en los yacimientos. “Sería la primera experiencia en la Argentina”, sostuvo el titular de petroleros de base, Jorge Ávila.

“La actividad mejoró porque ya no se hace la fuerza bruta que se hacía en los años 70 u 80. Hoy hay mucha tecnología y se ha sacado a un trabajador en boca de pozo, y lo que estamos pidiendo es que ese ‘boca de pozo’ sea relevado por una mujer para poder realizar los trabajos de campo”, explicó, y destacó que sería una oportunidad única para que la mujer pueda desarrollar un trabajo que nunca había ejercido.

“Hay mucha expectativa. El proceso va a llevar a que una mujer esté contratada por 90 días para ver si puede realizar el trabajo o no. Yo tengo mucha confianza y sé la capacidad que tienen las mujeres para realizar este tipo de trabajos. El problema que se puede encontrar es el costo que demanda enseñar, pero ya no es el mismo riesgo que se tenía antes en la actividad”, consideró Ávila.

Asimismo, subrayó que se continuará trabajando sobre el impuesto a las ganancias y que las paritarias seguirán para recuperar poder adquisitivo. “Vamos blanqueando lo mal que lo pasamos con la baja del precio del barril y con la pandemia. Pudimos superarla y la pudimos enfrentar. Estamos en una etapa de reorganización”, destacó.