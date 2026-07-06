Israel lanzó una nueva licitación para explorar gas en el Mediterráneo

Esta semana, Israel puso en marcha una nueva ronda de licitación para explotar gas natural offshore en el Mediterráneo, en una apuesta por incrementar sus reservas y sostener el crecimiento de las exportaciones. Se trata del quinto proceso de esta índole que impulsa el país para otorgar nuevos bloques exploratorios.

El ministro de Energía, Eli Cohen, anunció este lunes que la licitación se desarrollará en tres etapas y demandará alrededor de un año. Entre las empresas habilitadas para participar figura Chevron , operadora de los principales desarrollos gasíferos del país, que podrá presentar ofertas como parte de un consorcio.

La nueva apuesta de Israel para el gas natural

La producción de gas de Israel se concentra principalmente en los yacimientos offshore Tamar y Leviathan, ubicados en la cuenca levantina del Mediterráneo oriental. Mientras el primero abastece gran parte de la demanda doméstica, el segundo explica la mayor parte de las exportaciones, que tienen como principales destinos Egipto y Jordania.

FOTO DE ARCHIVO: La plataforma de producción del campo de gas natural Leviathan en el Mediterráneo, frente a la costa de Haifa, en el norte de Israel el 9 de junio de 2021. REUTERS/Amir Cohen

"El sector del gas ha demostrado su viabilidad económica", afirmó Cohen durante la presentación de la licitación. Además, el funcionario agregó que las exportaciones hacia ambos países "ayudan a promover la estabilidad regional".

En diciembre, Israel aprobó un acuerdo por US$ 35.000 millones para suministrar 130.000 millones de metros cúbicos (bcm) de gas a Egipto hasta 2040, consolidando a ese mercado como uno de los principales destinos de su producción.

El potencial gasífero que busca confirmar la nueva licitación

De acuerdo a información de Reuters, la legislación israelí establece que los primeros 50 bcm que se descubran en nuevos yacimientos deberán destinarse al consumo interno. El volumen restante podrá repartirse entre el mercado doméstico y las exportaciones.

El comisionado de Petróleo, Chen Bar Yoseph, estimó que aún podrían descubrirse hasta 400 bcm de gas natural en aguas israelíes. En la actualidad, el país consume alrededor de 14 bcm por año y exporta un volumen similar, mientras que el yacimiento Leviathan cuenta con recursos estimados en 600 bcm, indicó la citada agencia internacional.

En este sentido, Bar Yoseph indicó que Europa continúa interesada en importar gas israelí, aunque reconoció que el país todavía no dispone de la infraestructura necesaria para abastecer ese mercado y que las reservas actuales no alcanzan para sostener exportaciones de esa magnitud. Sin embargo, consideró que ese escenario podría cambiar si la nueva campaña exploratoria deriva en descubrimientos de gran escala.

Una licitación demorada por el contexto regional

De acuerdo con Cohen, la licitación estaba lista desde hacía varios meses, pero su lanzamiento se postergó por los conflictos en la región. El ministro sostuvo que el acuerdo alcanzado entre Israel y Líbano generó condiciones más favorables para avanzar con el proceso y atraer el interés de nuevas compañías internacionales.

El año pasado, Israel adjudicó licencias de exploración a BP, la petrolera estatal de Azerbaiyán Socar y la firma local NewMed Energy, en otra señal de la estrategia oficial para ampliar la actividad exploratoria en el Mediterráneo.