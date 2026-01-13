El nuevo conflicto petrolero que podría tener un impacto mucho mayor al de Venezuela

Donald Trump volvió a sacudir al mercado petrolero y amenazó a una nueva potencia productora, cuyo impacto en los precios sería mucho mayor al caso Venezuela. “ Patriotas iraníes, ¡Sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones! He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes . ¡La ayuda está en camino! ”, afirmó.

El mandatario ya venía advirtiendo una posible intervención desde que se desataron las protestas en Teherán durante la semana pasada , pero la nueva escalada empezó a golpear con más fuerza la cotización del precio del crudo.

El Brent acumuló su cuarta rueda consecutiva al alza y superó los 65 dólares por barril por primera vez en dos meses. Lejos de la nula influencia del caso venezolano, un ataque de los Estados Unidos a Irán tendría consecuencias inmediatas en los mercados globales.

Consecuencias inmediatas

Primero, por el mayor peso de la producción persa que supera en más de cuatro veces a la del país caribeño y está entre los primeros siete productores a nivel internacional con unos 4,1 millones de barriles diarios.

Segundo, por la incertidumbre de una expansión del conflicto a toda la región de Medio Oriente y por la posibilidad de afectar una de las principales rutas petroleras del mundo como es el estrecho de Ormuz, por donde pasa más del 20% de la producción global.

“En caso de un ataque contra Irán, tanto el territorio ocupado como todos los centros, bases y buques estadounidenses en la región serán objetivos legítimos”, declaró el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baagher Qalibaf ante el Parlamento.

FOTO DE ARCHIVO. Una llama de gas en una plataforma de producción de petróleo junto a una bandera iraní en el golfo Pérsico. REUTERS/Raheb Homavandi

De acuerdo a los datos de la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), las protestas ya dejaron un saldo de más de 500 muertos y más de 10.000 arrestados, lo que despertó el reclamo del gobierno norteamericano.

“Irán está empezando a cruzar (mi línea roja). Parece que hay personas que murieron y que no debían haber muerto. Nos estamos tomando esto muy, muy en serio, el ejército lo está examinando y estamos considerando algunas opciones muy contundentes”, fue la primera respuesta de Trump.

EEUU y una alerta máxima

Si bien no se trata del primer conflicto entre estos dos países que mantienen una enemistad desde hace varias décadas, el caso venezolano torna mucho más factible un accionar directo cuando antes se veía como una posibilidad lejana de difícil concreción.

En ese sentido, en la industria no solamente se especula con el efecto inmediato de suba de precios, sino con el escenario opuesto en el mediano plazo si se concreta un cambio de régimen que permita el levantamiento de sanciones y una mayor producción.

“Sería otro factor que presionaría los precios hacia abajo. Ya antes de estos conflictos existía una sobre oferta de crudo en el mundo. Ahora con lo de Venezuela, lo de Irán y una eventual paz en Ucrania que levante las sanciones a Rusia, el impacto sería muchísimo mayor. Pero para eso falta mucho tiempo, el escenario sigue siendo poco claro tanto en Irán como en Venezuela”, explicó un especialista a este medio.