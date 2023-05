Los gremios prevén paritarias más duras

En diálogo con La Petrolera, el dirigente gremial adelantó que en el próximo tramo de la paritaria 2023/2024 se buscará otro tipo de planteo para el beneficio de los salarios de los trabajadores.

En este sentido, el titular de petroleros convencionales de Chubut ponderó el rol de los secretarios generales de todo el país para lograr una negociación que garantice la paz social en los yacimientos. “Para el trabajador tiene un costo enorme la paz social porque cuando nosotros producimos un choque directo con una empresa, perdemos presentismo y un montón de cosas”, afirmó.

“Con el último acuerdo hemos logrado sostener la paz social en momentos duros y difíciles para el país, pero sobre todo defendiendo el bolsillo de trabajadores”, agregó.

Asimismo, el dirigente gremial manifestó su preocupación por la falta de trabajo que hay en las regiones. “Yo no veo que esté todo el mundo trabajando. Yo todos los días tengo entre 40 y 60 personas que buscan trabajo y atiendo a otro grupo de padres que buscan trabajo para sus hijos que le ha enseñado, lo ha educado y lo ha preparado, pero hoy en día no encuentran una posibilidad de trabajar. No se están creando puestos laborales y debemos encontrar la manera de revertir esta situación. Tenemos que ser capaces de encontrar una solución por el bien de todos porque esos jóvenes dentro de poco se van a terminar yéndose del país”, advirtió Ávila.