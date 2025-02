Genneia lidera ampliamente un año más en energías renovables

Noviembre se destacó como el mes de mayor generación, con un registro total de 393.520 MWh y el Parque Eólico Madryn, el parque más grande de Argentina, fue el centro operativo de Genneia con mayor registro en el año, al alcanzar 937.077 MWh de energía limpia.

La potencia de Genneia

De este modo, la compañía continúa posicionándose como líder en el mercado renovable alcanzando el 19% del total de la potencia instalada, conformada por un 21% de la generación de la energía eólica y el 12% de la energía solar.

La compañía se destaca no solo por su capacidad de generación energética, sino también por su sólido liderazgo en financiamiento sostenible. En 2024, emitieron con éxito 4 Obligaciones Negociables (ON) Verdes por un monto total de US$ 142 millones, acumulando más de US$ 850 millones desde 2021, un claro testimonio de su fortaleza en el ámbito de las finanzas sostenibles.

En este contexto, la compañía aseguró un financiamiento de US $100 millones a diez años, con el apoyo de instituciones financieras internacionales, en pos de avanzar en nuevos proyectos solares en el interior del país. Este respaldo destaca el rol preponderante frente a los bancos de desarrollo del exterior.

Con la entrada en operación del Parque Eólico “La Elbita”; (162 MW) en Tandil, Genneia alcanzó un hito significativo en su desarrollo energético, al sumar este proyecto como su octavo parque eólico y el más grande de la compañía en la región.

De esta manera, refuerza su posición estratégica en el sector, elevando la potencia instalada total a 1.166 MW. Con este logro, la empresa continúa en su plan de ampliación de su cartera de centros renovables, que incluye 8 parques eólicos y 3 solares.

Confianza en crecimiento

Además, la confianza de las empresas en Genneia sigue creciendo. Actualmente, más de 50 clientes corporativos de diversas industrias forjaron alianzas con la compañía, fortaleciendo su compromiso con la descarbonización de sus operaciones y consolidando a Genneia como un aliado estratégico en la transición hacia una economía de bajas emisiones. La mirada de las empresas, además, asume la eficiencia y competitividad de sus operaciones.

Con la mirada puesta en 2025, Genneia avanza con nuevos proyectos que duplicarán su capacidad de generación solar. De esta manera, continúan trabajando para seguir liderando el camino en el sector, integrando innovación y sustentabilidad en cada uno de sus proyectos, manteniendo su vocación de continuar liderando el sector.