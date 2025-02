Los despidos en Chubut y Santa Cruz ¿pueden extenderse a Vaca Muerta?

“Creo que este año no va a ser el año del gran boom de Vaca Muerta. Creo que va a ser cuando se terminen los oleoductos y los gasoductos, donde se pueda poner en servicio muchos de los pozos que se están perforando y que puedan sacar el petróleo y el gas, que tengan la capacidad de sacarlo”, subrayó el dirigente gremial.

“Yo creo que primero (las compañías) están viendo de terminar con todo ese tipo de cañerías que tienen para evacuar todo el petróleo y el gas”, agregó.

En diálogo con AM Cumbre, Rucci sostuvo que este año tendrán más protagonismo los trabajadores nucleados en la UOCRA. “Después, creo que esto sí va a tomar un impulso grande en la industria petrolera. Pero recién en 2026 sería como el año más productivo. Yo creo que una vez terminado las obras, no sé qué plazos tienen de terminación lo que están haciendo, pero yo estimo que será menor a un año”, destacó.

Marcelo Rucci Petroleros Privados Asamblea Añelo.jpg

El estado de las rutas

Uno de los temas que más preocupa a los trabajadores de la industria es el estado de las rutas que conectan a los diferentes yacimientos de la región.

El dirigente gremial ponderó el Gobierno de Neuquén y las operadoras están trabajando para empezar a asfaltar los caminos que hoy son de tierra. “Nosotros lo que estamos viendo es que los caminos estén en condiciones, tanto las rutas como los caminos internos. Hemos visto que están trabajando”, afirmó.

“Yo tengo previsto hacer un nuevo recorrido por todas las zonas que anduvimos y por otras zonas también. Y con la decisión tomada de que los caminos que no estén en condiciones no vamos a poner en riesgo la vida de nuestros compañeros”, aseveró.

“Hay un gran trabajo por hacer. No deberíamos ser nosotros que visualicemos o que nos pongamos a hacer un trabajo que lo tienen que hacer las mismas operadoras, pero nosotros vamos a cuidar la vida de nuestros trabajadores, porque si los caminos no están en condiciones, no se va a poder transitar”, evaluó.

Los despidos en el convencional

Rucci también se refirió a la situación que están viviendo Chubut y Santa Cruz, que atraviesan un panorama complicado ante el retiro de empresas, caída de producción y telegramas de despidos. Sin embargo, descartó que esas medidas se puedan replicar en Neuquén.

“Lamentamos mucho lo que están pasando los compañeros del sur. Obviamente cada vez que hay despido significa gente que va a quedar en una situación muy difícil. Esa situación no la tenemos acá, no la tenemos con Halliburton. Hay algunas empresas que están en situaciones difíciles, pero estamos viendo a ver cómo se sale adelante”, aseguró.

“Creo que las situaciones son totalmente diferentes. Ellos están en un proceso de desinversión, se han ido empresas importantes como YPF, y acá es otra la situación donde piensan invertir y donde muchas de las grandes empresas, productoras sobre todo, están poniendo la mirada, así que son situaciones distintas”, subrayó.