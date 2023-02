"Si licitaron 30 barcos de GNL es porque el gasoducto está retrasado"

En diálogo con +e, la legisladora destacó que si este año se licitaron 30 barcos de GNL quiere decir que el Gasoducto Néstor Kirchner no estará listo para este invierno. “El gasoducto tiene un atraso, dicho por los propios constructores, de alrededor del 30 al 35% entre ensamblaje y costuras de los caños. Pero a esto hay que sumarle que Enarsa está licitando la certificación de la obra, es decir el soporte técnico para la certificación de la obra, que tiene que cumplir con normas sumamente exigentes y sino no puede pagar los certificados tampoco puede avanzar”, advirtió.

Latorre aseguró que la obra no estará lista para el 20 de junio como había planteado el Gobierno nacional. “No sé cuándo se irá a hacer la inauguración. Dijeron tantas fechas: empezaron con el 20 de junio, después siguieron con el 9 de julio y seguimos así. Lo único que falta es que lo inauguren el 17 de octubre. El tema es que nos va a pasar otra vez el invierno sin tener listo el gasoducto”, criticó.

Sin respuestas

Tal como informó este medio, la legisladora nacional realizó un pedido de informes por las inconsistencias en los datos de exportaciones de crudo. Latorre consideró que la administración de Alberto Fernández no contestará ese pedido como sucedió con los demás proyectos. “Tengo pocas esperanzas de que contesten o de que contesten con datos ciertos. No es una cuestión ideológica o de predisposición, sino de la experiencia de estos tres años. No es el primer pedido de informe que presento y no han contestado absolutamente ninguno”, cuestionó.

https://twitter.com/JimehLatorre/status/1622582790519652352 Las inconsistencias de este gobierno son tan burdas que ni siquiera les cierran los números de los propios registros.

Pedí a la @Energia_Ar y a @AFIPcomunica que expliquen las diferencias en las exportaciones de hidrocarburos, en volúmenes y montos.

pic.twitter.com/OV1MYNGCzW — Jimena Latorre (@JimehLatorre) February 6, 2023

El tema de las exportaciones de crudo es un tema que la diputada nacional viene teniendo en agenda desde el año pasado. “Cuando el año pasado se detectó que había faltante de gasoil porque se estaba utilizando enviárselo a las centrales térmicas debido a la baja en el Río Paraná y el declino de la producción de gas de Bolivia. En ese momento empezamos a ver que las destilerías no estaban trabajando al 100%. Es decir que la capacidad de autoabastecimiento que teníamos a través de las refinerías no se reflejaba en los surtidores. Ese fue uno de los pedidos de informes que presente y nunca fue respondido”, aseveró.

“Ya desde mediados del año pasado, empecé a preguntar cuánto estamos exportando, cuánto va para las refinerías y a qué se está destinando. No hubo ninguna respuesta. Y al cierre del 2022 empezamos a cruzar los datos oficiales respecto a las exportaciones y no coincidían la información que teníamos del Gobierno nacional con los del Gobierno de Neuquén. También nos falta saber los datos del AFIP que es el último eslabón para poder cobrar retenciones, impuestos, etc. Así que pedimos información porque a simple vista con lo que surge de los registros públicos hay una diferencia de 500 millones de dólares”, advirtió.