Massa aseguró que el Gasoducto "se paró por falta de coraje"

En este marco, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, sostuvo que “cuando hay coraje y decisión, una obra que cambia la historia de la matriz energética y productiva argentina se puede hacer".

En la red social Twitter, el funcionario nacional señaló que "dijeron que era una obra de 24 meses. Y era imposible hacerla en 8", y recordó que "esta obra estaba planificada en el 2015".

"Se paró años por falta de visión estratégica y por falta de coraje", aseguró y dijo que con la concreción del primer tramo "hicimos lo imposible posible".

Dijeron que era una obra de 24 meses. Y era imposible hacerla en 8.

Esta obra estaba planificada en el 2015. Se paró años por falta de visión estratégica y por falta de coraje.



Hicimos lo imposible posible.





Por su parte, el presidente de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez, cuestionó al exministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, por haber colocado "impedimentos" a la hora de comenzar el proyecto.

"Anoche me tocó leer una columna que se publicó en uno de los portales de información más importantes que fue escrita por el (ex) ministro Guzmán, y yo no podía creer el nivel de caradurez y lo sinvergüenza que fue al expresar con absoluta naturalidad de un proyecto en el que fue uno de los impedimentos más grandes que tuvo para poder concretarse", dijo.

Gerez hizo referencia al artículo de opinión titulado "Un gasoducto para el desarrollo", que fue escrito por Guzmán y publicado en el portal Infobae.

"Tuvo en su despacho 84 días paralizado el Decreto de Necesidad y Urgencia que nos instruía a nosotros a comenzar este proyecto", afirmó, y señaló que la llegada posterior de Massa al Palacio de Hacienda "le dio un dinamismo y una impronta (a la obra) sin la cual no se podría haber realizado en tiempo récord como la realizamos".

"Este proyecto podría haber estado listo 84 días antes si no hubiéramos sido rehenes de los caprichos de una persona", criticó Gerez.