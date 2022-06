“ El Gasoducto Néstor Kirchner no estará listo para el próximo invierno ”. Ese fue el pronóstico que realizó el exministro de Energía, Juan José Aranguren , sobre la obra que permitirá exportar el gas desde Vaca Muerta, y cuestionó que Energía Argentina (ENARSA) no está capacitada para llevar a cabo una obra de esta magnitud .

“ ENARSA , inició un gasoducto GNEA (Gasoducto del Noreste Argentino), pasaron nueve años, con el Gobierno de (Mauricio) Macri en el medio, y todavía no se ha terminado. Ha demostrado públicamente incapacidad para desarrollar una obra de esta magnitud . Por lo tanto, los problemas que estamos viendo hoy de sospechas dentro del mismo gobierno, de que pudo haber habido algún dislate en el proceso, creo que no es una sorpresa para nadie”, consideró.

En diálogo con Urbana Play, el exfuncionario de Cambiemos manifestó que la Justicia decidirá si la obra estuvo o no dirigida la contratación. “El problema está en que aparentemente esta obra fue dirigida para el Grupo Techint. Yo quiero aclarar que, lo dijo el mismo gobierno, hubo seis grupos interesados para participar del proceso y solo una empresa ofertó por los tubos. Yo no veo complicaciones. Es el mismo gobierno que dice que la oferta estuvo dirigida”, analizó.

“No estará lista el próximo invierno”

Gasoducto Vaca Muerta Néstor Kirchner Cuenca Neuquina Gas.jpg

Aranguren también consideró que la administración de Alberto Fernández no podrá finalizar el Gasoducto Néstor Kirchner en los tiempos estipulados. “La obra no estará lista para el invierno que viene. No tengo otra respuesta. Me baso en a la experiencia de capacidad de cualquier empresa. La obra anterior, el GNEA (Gasoducto del Noreste Argentino), también se hizo en seis tramos, por lo tanto, la velocidad limitante va a hacer aquella que tenga menos eficiencia. Es decir, puede haber un contratista que sea muy eficiente pero la obra estará terminada cuando los tres completen su participación”, explicó el exfuncionario de Cambiemos.

Aranguren destacó que para que funcione el gasoducto tiene que haber otro componente fundamental como son las válvulas, pero todavía no han sido licitadas y sostuvo que Argentina no tiene la capacidad para hacer tubos de la dimensión de demanda de la obra que conectará Vaca Muerta con Buenos Aires.

“No se va a importar la chapa, se van a importar los tubos. En Argentina no se hacen tubos por arriba de 20 centímetros de diámetro y por una cuestión de masa crítica, a cualquier empresa le conviene hacerlo donde tiene una demanda importante. Como Argentina no tiene una demanda importante de tubos de determinado tamaño, se los importa directamente y en el pliego la importación dice claramente que se va a entregar en un radio de 50 kilómetros de Buenos Aires”, describió.

Para Aranguren, allí podría aparecer un nuevo problema: la logística. “Cada camión puede transportar cuatro caños de 20 metros de longitud, por lo tanto, hay un problema de logística para llevar desde Buenos Aires a los distintos tramos donde se va a realizar el proyecto. Acá se necesita una empresa que esté a cargo de una obra que esté a la altura de estas características”, afirmó.

“Tardaron dos años”

Juan José Aranguren.jpeg

Asimismo, el extitular de la cartera energética cuestionó la demora que ha tenido el Gobierno nacional para realizar esta obra. “El gasoducto nos va a permitir ahorrarnos entre 2 mil y 3 mil millones de dólares, pero hace dos años y medio que tenemos esta licitación demorada. Esta licitación iba a ser lanzada por el Gobierno anterior, en una inversión privada, pero este Gobierno decidió, un año después de iniciar su mandato, derogar el decreto anterior y se tomó 14 meses adicionales”, cuestionó.

“Si bien es cierto que en 2019 hubo problemas porque la economía hizo imposible que esta obra se haga por inversión privada, este Gobierno tomó la decisión de hacerlo por inversión pública y lo mínimo que podría haber hecho es tomar la información que había recibido respecto a los pliegos y contratos. Ahora lo está haciendo un privado porque no hay capacidad del Estado para hacerla. Si este gobierno hubiera tomado la decisión dos años antes, esta misma administración se hubiese ahorrado 6 mil millones de dólares”, destacó Aranguren.