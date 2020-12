Plan Gas.Ar: Nación adjudicó la producción hasta el 2024

De acuerdo a lo establecido en la resolución, quedaron en pie las ofertas realizadas por las siguientes empresas: PAE, Petrobras, Metro Holding SA, Shell, Alianza Petrolera ARgentina, Pampa Energía, CAPEX, Wintershal DEA Argentina, Vista Oil & Gas, ExxonMobil, Corporación Financiera Internacional, Compañía General de Combustibles, YPF, Total, Tecpetrol y Pluspetrol.

Tal como ya lo adelantó +e, serán las encargadas de proveer un bloque base de 70 MMm3/d diarios de producción para los 365 días de cada año en los próximos cuatro años. Así el gobierno busca evitar más importaciones de gas y restar presión al BCRA, que sin esta garantía de producción recibiría el embate de más giros de dólares al exterior.

En la licitación, el rango de precios más altos estuvo encabezado por YPF, que, tal como lo adelantó este medio, consiguió u$s 3,66 por millón de BTU para un bloque de producción de 20,9 MMm3/d. La siguieron en esa franja de valores Tecpetrol (9,94 MMm3/d y u$s 3,65), Pampa Energía (5,9MMm3/d y 3,60) y PAE (8,45 MMm3/d con valores que van de los u$s 3,39 a los u$s 3,59).

Cabe señalar que este programa establece un aporte del Estado por encima del precio de mercado. La última licitación para el gas de generación había implicado un precio promedio en torno a los u$s 2,50.

Se trata de un precio lo suficientemente bajo como para que a las empresas no les resultara atrayente invertir en las áreas gasíferas, un proceso que Nación busca revertir con el aporte adicional sobre este valor, que se canalizará a través de la tarifa de los sectores con más problemas para pagar la boleta.

El Secretario de Energía Darío Martínez expresó que "como estaba previsto, hoy 15 de diciembre adjudicamos las ofertas del Plan Gas.Ar, culminando de esta forma el trabajo intenso que realizó el equipo de la Secretaría".

Consideró que "este es el punto de partida para un proceso de inversiones que tendrá como protagonistas principales a las empresas productoras, los trabajadores, las PyMES y empresas regionales, que nos permitirá ponerle fin al declino de la producción de gas en nuestro país y a la parálisis de la actividad que generó la política contradictoria y errática del gobierno anterior".

El fin de semana pasado, Martínez, en una entrevista con +e, había adelantado que el gobierno no descarta ninguna alternativa para cubrir el cupo adicional para el invierno, el período en el que se incrementa la demanda. Para ese tramo el gas ofertado fue escaso. Se licitaron entre 13,1 MMm3/d (mayo) y 29,65 MMm3/d (julio), pero se logró una cobertura de 4 MMm3/d.

Para cubrir ese faltante Nación podría convocar otra licitación, si es que un mejor precio tope pudiera ser más atrayente para un período del año en el que la otra opción podrían ser exportaciones. El gobierno deberá medir qué le conviene: si el mercado local o recurrir a más importaciones.

La mayor producción interna será un incentivo para contrarrestar el declino que sobre todo en los dos últimos años viene experimentando la producción argentina, algo que tendrá un correlato de una mayor actividad en las cuencas productoras.