Estacioneros advierten que están "en un callejón sin salida"

De este modo levantan una bandera de alerta y Carlos Pinto, vicepresidente de la entidad, aseguró que estaban preocupados porque “ya han cerrado unas cuantas. Son las de menor venta. Por el volumen se puede ir sobreviviendo pero las de los lugares más apartados no pueden seguir y esas son las que cumplen una función social”.

“En los lugares más despoblados las ventas son muy bajas y a las estaciones les resulta imposible permanecer abiertas”, aseguró Pinto en diálogo con Realidad Económica (LU5).

No es la primera vez que la cámara alerta sobre una situación crítica en el sector y, en este caso, aseguran que las respuestas no llegan. “Del gobierno no nos dicen absolutamente nada. Suben los combustibles, el 4% por mes, pero es lo que tienen acordado entre petroleras y el gobierno. Nosotros no hemos logrado poder estar ni siquiera en la mesa de discusión”, disparó Pinto.

En diálogo con LU5, deslizó que “podríamos haber tenido la posibilidad de hacer como las petroleras y negociar el recorte de utilidad con impuestos o con financiación en algunas áreas. Podríamos estar ahí presente y ver de qué manera podemos mantenernos”.

“Nosotros no apuntamos a que aumenten los precios y los combustibles, y empeore aún más la situación de la gente. Pero sí, queremos sobrevivir”.

estaciones de servicio - naftas (c).jpg

“Se está poniendo caótico”

Por otro lado, en el marco de la cumbre de la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible (CLAEC), que se llevó a cabo en Punta Cana, los estacioneros expusieron el comparativo de regulación y costos de las tarjetas de crédito, resultando que Argentina en un segundo lugar luego de Brasil con el mayor costo de comisiones y de días de acreditaciones.

“Nosotros pagamos de contado y en muchos casos, por adelantado el combustible. Y después en una tarjeta de crédito tenemos de promedio 16 días para cobrar”, aseguró Pinto y agregó: “Aumenta cada día más la gente que utiliza la tarjeta porque es una manera de financiarse para los que les cuesta llegar a fin de mes. Y que cada vez son más”.

Según Pinto, “la situación se agrava cada vez más. Realmente se está poniendo caótico. Por otro lado, tenemos convenios salariales y es lo último que tenés para recortar porque por lo menos tenés que acompañar a la inflación. Y ni hablar de lo que son servicios y los insumos”.

Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) se está impulsando un proyecto de ley que limite la comisión a un 0,5% y un plazo máximo de 3 días de acreditación. Este proyecto ha sido presentado y ya puesto en conocimiento de los legisladores.