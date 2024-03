"En el subsuelo de la Patagonia tenemos dos pampas húmedas sin riesgo climático"

En el marco de la cumbre de gobernadores patagónicos en Chubut, el mandatario neuquino brindó un panorama de lo que significa la seguridad jurídica para las inversiones que reciben las provincias. “ Nosotros no estamos pensando en achicar la economía, sino todo lo contrario . La mejor forma de aumentar el bienestar de nuestra gente es incrementando la posibilidad de un Producto Bruto Geográfico”, afirmó.

“A la hora de pensar de cómo podemos aportarle al país es indiscutiblemente que trabajando, produciendo y generando una seguridad jurídica para brindarle una autodeterminación energética a la República Argentina”, agregó.

Figueroa también destacó que la pampa húmeda produce algo más de 20.000 millones de dólares, pero ponderó que en tres años los hidrocarburos de la Patagonia duplicarán ese caudal de dinero. “En el subsuelo de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, tenemos dos pampas húmedas sin riesgo climático que nos va a otorgar alrededor de 40.000 millones de dólares de superávit”, consideró.

Junto a los gobernadores de la Patagonia firmamos esta tarde la Declaración de Puerto Madryn, pensando en el bien común y que nuestra gente esté mejor.



Para desarrollar todo nuestro potencial como región, tenemos que brindar seguridad jurídica y sustentabilidad social a los… — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) March 7, 2024

Sin embargo, el gobernador de Neuquén apuntó que para poder monetizar las reservas hay que brindarles seguridad jurídica a las empresas donde los gobernadores son los principales garantes para que eso se cumpla. “Nosotros somos disciplinados en lo fiscal, no queremos endeudar a nuestras provincias para gastos corrientes, y queremos brindarles la sustentabilidad social a nuestros proyectos económicos para poder darle un bienestar mayor a nuestra gente. No existe un proyecto económico rentable que sea continuo en el tiempo si no tiene sustentabilidad social”, aseveró.

Asimismo, Figueroa le volvió a pedir a la gestión de Javier Milei para que apueste al diálogo y evite la confrontación entre provincias y Nación. “Necesitamos que esta agenda de trabajo que nosotros hoy (por este jueves) hemos puesto en valor sea escuchada. Estamos convencidos que la Patagonia, a partir de la generación de divisas, de la balanza de pagos que sea positiva, nos va a permitir disminuir la inflación, y si disminuye la inflación, vamos a eliminar el peor impuesto que está viviendo nuestra gente, y lo vamos a vivir de la mano de la Patagonia”, manifestó el mandatario