Juicio de YPF: Milei adelantó que Argentina apelará el fallo de Preska en todas sus instancias

El fallo de Loretta Preska fue un balde de agua fría. La jueza federal de Nueva York determinó que en catorce días Argentina deberá depositar la totalidad de su paquete accionario mayoritario de YPF S.A. (51 % Clase D) en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon para saldar una sentencia firme de US$ 16.100 millones a favor de Petersen Energía y Eton Park, fondos que demandaron al Estado por la expropiación de 2012.