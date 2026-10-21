Desarrollo y movimiento de suelos: los servicios de Hosmann para la industria energética

La actividad en Vaca Muerta demanda obras de infraestructura, preparación de locaciones y mantenimiento de caminos. En ese escenario, Hosmann SRL busca ampliar su llegada a las operadoras y fortalecer su participación en la industria energética. Ese fue uno de los objetivos de su presencia en la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 , realizada en el Espacio DUAM.

Mariano Hosmann , director de la compañía, explicó que la firma se dedica al movimiento de suelos y a la ejecución de obras de infraestructura, con maquinaria propia para responder a las necesidades de la industria del petróleo y el gas.

“Hacemos movimiento de suelos y obras de infraestructura, tenemos máquinas viales, trabajamos mucho con la industria”, señaló durante la exposición.

Una flota propia para las obras de infraestructura

Uno de los puntos que destacó el directivo es la disponibilidad de equipos propios, un factor que forma parte de la estructura operativa de la empresa. La flota incluye maquinaria para movimiento de suelos, excavación, carga y nivelación, además de unidades de transporte y soporte para los trabajos en campo.

Entre los equipos se encuentran topadoras, excavadoras, retroexcavadoras, palas cargadoras y motoniveladoras, utilizadas en tareas de preparación de terrenos, construcción de locaciones y conservación de caminos.

Hosmann también puso el foco en la renovación de los equipos y en la formación de los trabajadores como parte de la capacidad de respuesta de la compañía. “Hacemos mucho foco en la capacitación de nuestro personal, son todos equipos de última generación y nuevos, y además tenemos un equipo humano muy importante y de muy alta calidad”, sostuvo.

La empresa también ofrece servicios de mantenimiento vial, urbanizaciones y provisión de áridos, con logística propia para el traslado de materiales y equipos. Estas actividades le permiten trabajar tanto en obras vinculadas con la industria energética como en proyectos de infraestructura y desarrollo urbano.

El objetivo de ampliar los vínculos con las operadoras

La participación en la AOG Patagonia 2026 es una oportunidad para establecer contactos con empresas del sector y presentar sus servicios ante potenciales clientes. Según explicó Hosmann, la exposición permitió acercarse a operadoras con las que hasta ahora no tenían relación comercial.

“Es un lugar para hacer negocios, para conocer gente, para expandir los servicios que nosotros prestamos. Es algo muy interesante, que se puede sacar mucho rédito”, afirmó.

Y agregó: “Hemos logrado contactar con otras operadoras con las cuales no teníamos relación, así que creemos que es algo que vale mucho la pena”.

Además de su actividad en el segmento de servicios para petróleo y gas, el grupo tiene presencia en el desarrollo inmobiliario a través de Eleganza Desarrollos, dedicada a la construcción de edificios, loteos y centros comerciales en Neuquén.

Ambas empresas tienen base en la provincia, una característica que Hosmann destacó al referirse a su participación en el entramado productivo local. La estrategia, planteó, combina el desarrollo de sus actividades en la región con la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo dentro de la industria energética.