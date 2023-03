Cómo se recupera el empleo privado en la pospandemia

De acuerdo al estudio y en base a datos relevados por el Ministerio de Trabajo, en noviembre del año pasado se generaron 12.025 puestos de trabajo registrados en el sector privado, apenas un 0,2% de crecimiento con respecto al mes previo.

Este leve repunte se frenaría en diciembre, de acuerdo a datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). De este modo, diciembre de 2022 arrojaría datos de empleo negativo por primera vez en dos años.

WhatsApp Image 2023-03-09 at 08.53.39.jpeg

MAPA DE SITUACIÓN

La tercera dimensión que analiza el reporte es la evolución de la cantidad de personas trabajadoras registradas del sector privado es la variación según provincia. Los datos de noviembre de 2022 muestran que 23 de las 24 provincias ya tienen mayores niveles de empleo que en febrero de 2020.

“¿Qué pasó en Río Negro, en Neuquén y en la Patagonia en general? En Neuquén la pandemia tuvo un efecto más significativo, en Río Negro la verdad es que el efecto fue prácticamente nulo y en ambos casos los valores actuales se encuentran por encima de los valores de finales del año 2019, incluso de todo el transcurso del 19”, dijo Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en diálogo con +e.

De hecho, el 95% de las provincias ya registran más empleo privado que en febrero de 2020. Neuquén y Río Negro, al igual que Tierra del Fuego, aparecen entre las provincias que han registrado una variación positiva superior al 5%. El resto de las provincias patagónicas muestran un desempeño dispar: Chubut registra una tasa de hasta 2% y Santa Cruz, de entre 2 y 5%.

WhatsApp Image 2023-03-09 at 08.53.40.jpeg

SECTOR POR SECTOR

¿Cuáles son los sectores que mostraron mayor cantidad de generación de empleo? Los especialistas de CEPA afirman que “la recuperación estuvo impulsada por Comercio (+5 mil), Construcción (+3,8 mil) e Industria (+3,5 mil). El resto de los sectores mostraron un crecimiento desestacionalizado muy leve y Agricultura sigue siendo uno de los de peor desempeño, buena parte explicada por la sequía y la cosecha de trigo menor a la esperada”, detalla el reporte.

Letcher asegura que “en términos de actividades, el dato no está disponible para actividades por provincia, así que yo no puedo saber cuáles son las actividades que han crecido más en cada una de las provincias. En Río Negro evidentemente la producción agropecuaria debe tener peso porque justamente la no caída está reflejada en esa actividad que es la que en la pandemia no tuvo una caída tan sensible”.

De acuerdo al informe, al analizar los puestos de trabajo según sector económico, su evolución es heterogénea y hay algunos con recuperación más estable, como la industria, la minería, la electricidad y el gas, entre otros. Entre los sectores en recuperación aparecen seguridad y transporte; mientras que agricultura, pesca y finanzas son sectores en crisis.

“En términos generales, la industria, la construcción y el comercio han sido los que han motorizado los puestos de trabajo al alza, estoy hablando en el nivel nacional y así que eso probablemente en alguna medida se refleje también a nivel provincial”, aseguró Letcher.