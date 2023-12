Electromovilidad: 2035, ¿el año del cambio?

Allá por 1992, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro se establecieron las cumbres del clima COP (Conference of the Parties). Se las pensó como reuniones internacionales de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y expertos que tienen como objetivo principal negociar y tomar decisiones para abordar el cambio climático a nivel mundial.