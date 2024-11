Vaca Muerta concentra el 70% de los fondos propuestos en el RIGI

Sin embargo, hay un dato que sobresale: Vaca Muerta concentra el 70% de los fondos prometidos en el Régimen. De los 7.820 millones de dólares que se encuentran en proceso de evaluación al RIGI, 5.400 millones de dólares están vinculados al shale.

Renovable

La propuesta vinculada a las energías renovables es el proyecto “El Quemado”, que fue presentado por YPF Luz y consiste en la instalación de un parque solar en Mendoza. Se prevé que la iniciativa tenga una capacidad instalada por un total de 305 MW, a 4 km al noroeste del nuevo punto de ingreso sobre RN 40, km 3352,5, a 13km de la localidad de Jocolí, Departamento de Las Heras. La compañía invertirá 220 millones de dólares.

YPF Luz trabajadores paneles solares energía renovable.jpg

Minería

En lo que respecta al litio se presentó el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW), a cargo de Galan Lithium. La propuesta prevé una inversión de 200 millones de dólares para producir cloruro de litio de alta calidad, con una producción de 12.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), a localizarse en la provincia de Catamarca, en la cuenca de Hombre Muerto (a 90 km al norte de la localidad de Antofagasta de la Sierra, Provincia de Catamarca).

En el oro blanco también se presentó el proyecto “Sal de Oro”. La compañía Posco prevé invertir 1.000 millones de dólares para construir dos complejos extractivo-industriales a la que en su primera etapa implica: una planta para extracción de litio con capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales de fosfato de litio ubicado en el yacimiento localizado en el Salar del Hombre Muerto y una planta procesadora de fosfato de litio para la producción de hidróxido de litio de grado batería, en el Departamento de General Güemes.

Ambos procesos íntegramente en la provincia de Salta. La segunda etapa, prevé la construcción de una única planta destinada a la producción carbonato de litio (Li2CO3) con una capacidad de aproximada de 23.000 toneladas al año, con grado técnico.

En lo que respecta al oro se encuentra el proyecto “Gualcamayo”. Se trata de una inversión de 1000 millones de dólares por parte de la compañía Minas Argentinas SA, para producir unas 120 mil onzas de oro anuales durante un período no menor a 17 años. La operadora de la Mina Gualcamayo se convirtió en la primera empresa con base en San Juan en adherirse formalmente y es, hasta ahora, el mayor monto de dinero comprometido bajo este sistema en toda la región.

buque “Hilli Episeyo PAE Pan AMerican Energy Golar GNL.jpg “Hilli Episeyo” es el buque elegido para el proyecto de GNL de PAE y Golar que se instalaría en Río Negro.

Horizonte shale

Vaca Muerta es el faro de la economía y el RIGI es una clara de ello. El oleoducto Vaca Muerta Sur y el proyecto de licuefacción de gas natural de Pan American Energy y Golar LNG son quienes encabezan las promesas de capital.

El oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) es impulsado por YPF en conjunto con Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía y Pluspetrol, y las empresas internacionales Chevron y Shell. Con una inversión inicial de 2.500 millones de dólares, que puede llegar a 3.000 millones de dólares, se construirá la infraestructura necesaria en Neuquén y Río Negro para permitir que la Argentina duplique las exportaciones de petróleo en los próximos dos años.

Mientras que el proyecto de GNL de PAE y Golar prevé instalar una barcaza en el Golfo de San Matías, Río Negro, para producir gas natural licuado. La inversión es de aproximadamente 2.900 millones de dólares en los próximos 10 años, y llegará a 7.000 millones de dólares en los 20 años de vida útil esperada.

“Cuando se alcance un número significativo de solicitudes de adhesión al RIGI que resulten aprobadas, se procedera a evaluar y proyectar una estimación de inversiones hasta la finalización del RIGI”, sostuvo el informe de gestión.

“Los beneficios que se otoguen dependerán de la cantidad y tipo de proyectos que aprueben su solicitud al RIGI”, agregó.

“En principio las inversiones que se lleven a cabo por los Proyectos Únicos que resulten aprobados en el marco del RIGI, no tienen costo fiscal ya que resultarán inversiones incrementales que no habrían sucedido de no haberse sancionado la ley de incentivo a las grandes inversiones”, subrayó el documento.