Los subsidios energéticos son la mitad del déficit fiscal

En el marco de la Audiencia pública virtual, Vauthier sostuvo que "ya en 2021 y 2022 los subsidios energéticos fueron por lejos la mayor parte del déficit fiscal, representaron una parte muy significativa del déficit del SPN".

En esa línea, y frente a la pregunta de cuánto representan los subsidios energéticos del déficit fiscal, dijo que "en 2019, el SPN habría tenido un 0,6% de superávit de excluir los subsidios energéticos".

Agregó que "en términos del porcentaje del PIB que representan los subsidios a la energía, se ubica en un 1,5%, pero si hoy no se tomaran decisiones este 1,5% del PIB tendría un incremento significativo durante 2024".

"Nuestra idea es hacer foco en la necesidad de avanzar en la adecuación de subsidios como parte integral de un programa que busca ordenar cuentas públicas, estabilizar la macroeconomía y generar condiciones para volver a un sendero de crecimiento sostenido", indicó Vauthier.

Además, comparó el peso de estos subsidios con la Asignación Universal por Hijo (AUH), y expresó que "los subsidios representan un monto mucho mayor en términos del PIB que la AUH que va directamente a los más vulnerables sin intermediarios, prácticamente el triple en 2023".

“Aumentos abusivos”

En tanto, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, aseguró que “los incrementos son abusivos", indicó que "las subas llegan al 700%" y evaluó que "la gente no podrá afrontarlo porque con el aumento de la nafta, los remedios, los alquileres y la canasta básica se pulverizó el poder adquisitivo de los trabajadores y de la clase media".

"Sacarles plata a los usuarios para ponérsela en los bolsillos de los dueños de las empresas de gas y electricidad no resuelve ninguno de los problemas del país. No estamos para poner palos en la rueda al Gobierno nacional, pero este no es el camino", reflexionó el funcionario durante una conferencia de prensa que brindó en la cartera que conduce, en La Plata.

Señaló que "hoy es la primera audiencia para el incremento de las tarifas de gas y a fin de mes serán las vinculadas a la energía eléctrica. Los pedidos son abusivos, van entre el 350% y el 700%", describió Katopodis.

"Cualquier boleta de gas o luz que se proponga incrementar el 500% es confiscatoria y va a golpear un bolsillo que ya está bastante golpeado. También rechazamos el pedido de hacer una actualización mensual de las tarifas. Sería un incremento gatillo, que es indexatorio y no se corresponde con la situación del salario", describió el ministro.

Para el titular de la cartera de infraestructura "están repitiendo una película que ya vimos en 2016 con el macrismo, cuando se aumentaron tarifas y los servicios no mejoraron su calidad", por lo que pidió: "queremos entender cuál es plan de inversión y la estructura de costos de las empresas, dónde va la plata de la gente".