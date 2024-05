Los problemas para implementar un reordenamiento tarifario

El pasado 29 de febrero se realizó una audiencia pública para exponer los lineamientos de la Canasta Básica Energética (CBE). Ese día no trascendieron demasiadas precisiones, el panorama no ha cambiado en estos meses y así llegamos a que esta semana, el Gobierno nacional reconoció que no va a poder avanzar con la implementación de un nuevo régimen tarifario .

Desde el lado de los consumidores en este marco, surgen varias preguntas: ¿Qué pasará con los subsidios? ¿Cuándo empezarán a llegar las facturas con los aumentos?

“La CBE es un instrumento para centralizar todas las ayudas del Estado en materia de subsidios al gas y la energía eléctrica. En febrero se decía que iba a tener una implementación rápida. Eso no sucedió”, así comenzó la charla con Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación (2019-2020), en diálogo con Al final de todo (LU5)

Carbajales explicó que “se habla de un período de transición para llegar a los estándares que busca el gobierno, que es que cada usuario paga el coste de la energía. Ese es el gran objetivo, pero ahora se da un plazo hasta el primero de diciembre prorrogable por seis meses más. No solo todo este invierno, sino que podría abarcar también el verano”.

“No está muy claro”

“En ese periodo de transición, la Secretaría de Energía va a tener que ir avanzando, no está muy claro el alcance porque hay muchas cuestiones que no define el decreto y que delegan la propia Secretaría de Energía”, dijo el titular de la consultora Paspartú.

¿Cuáles son los puntos que le despiertan dudas? Según Carbajales, “un punto clave es cuánto va a ser el volumen de gas en metros cúbicos o de energía eléctrica en megavatios obra que se van a subsidiar. En algún momento se había dividido al país en zonas bioclimáticas y se decía: ‘cada zona, incluso al interior de una provincia, va a haber un consumo medio promedio. Ese consumo promedio era el que se iba a tomar como razonable, la cantidad que un hogar podría llegar a consumir y por encima de ese consumo si el gasto era más de un 10% el gasto sumado en gas y energía eléctrica era más de un 10% de los ingresos totales del hogar, ahí el Estado iba subsidiar. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto se va a subsidiar y a quiénes”..

Entonces, mientras se intenta avanzar con el diseño e implementación de la CBE, se sigue usando el parámetro vigente.”El decreto toma un poco de acá y un poco de allá. Es decir, sigue usando esas categorías de hogares, pero a la vez pretende avanzar en esta canasta básica, sin terminar de definir los parámetros. Entonces, ¿cuál es la señal que da hoy el gobierno”, se pregunta el especialista.

“Pareciera haber cierta desavenencia entre los objetivos macroeconómicos -que pretende seguir con la pauta antiinflacionaria- y los objetivos de la Secretaría de Energía, que había sido muy firme en que se buscaba ordenar el sector energético”.

¿Y el ordenamiento tarifario?

“Viene para largo; no se van a aumentar las facturas por 10, como se decía. Al menos, no por el invierno, no se trasladó el costo pleno aunque se acerca en el sector N1. El resto está pagando muy por debajo del costo. Además recordemos que aumenta con la inflación y ahí hay dos dos definiciones más que ya había tomado el gobierno. Una es no actualizar las tarifas por inflación, no traspasar el costo del invierno y no actualizar los ingresos de las empresas por devaluación”, aseguró en LU5.

Los costos que no se pagan

Entonces, ¿qué nos queda después de todo este repaso? “Las tarifas serán las que son hoy no van a aumentar en el corto plazo y lo vamos a ver, por ejemplo en el consumo de gas. Eso por volumen de gasto, no por el precio”, respondió Carbajales.

El reordenamiento implica pagar el costo, pero eso no estaría en el horizonte cercano. “Más allá del sector N1, estamos hablando de los hogares medios y bajos, no se está ni cerca de pagar el costo. Para poner una idea, el costo de producir gas está en un promedio de 4,7 o 4,9 dólares por millón de BTU. Los hogares N2 y N3 no están llegando a pagar 1 dólar de los casi 5 que cuesta. Y ese es solo un componente de la factura, después tenés transporte y distribución e impuestos”.

“Hoy los hogares están fuertemente subsidiados, pero el problema es que hay un deterioro general del poder adquisitivo de salario. El gobierno retrocedió respecto de una iniciativa que tuvo a principios de año. El efecto de eso es que los subsidios van a seguir fuertemente por un tiempo”, concluyó