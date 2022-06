¿Qué piensan los diputados neuquinos de la Comisión de Energía?

La comisión de Energía de Diputados tiene la misión de dictaminar proyectos y resoluciones vinculadas al aprovechamiento de las fuentes energéticas y los recursos hidráulicos con jurisdicción nacional, expedirse sobre la explotación, industrialización y comercialización de productos y subproductos de la energía y los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.

Francisco Sánchez: “Al Gobierno le falta una mirada estratégica”

Francisco Sánchez - Diputado Juntos por el Cambio.jpg

El primer proyecto que llevaremos tiene que ver con la Ley de Promoción de Gas Natural Licuado (GNL). Ya se la enviamos por nota al ministro de Economía, Martín Guzmán, y al secretario de Energía, Darío Martínez. Tiene por objetivo generar en Argentina un sistema de aprovechamiento de ese recurso a partir de incentivos fiscales en toda la cadena del proceso, desde la extracción, pasando por el transporte, hasta su industrialización, y en la metalmecánica derivada de esa industrialización. Es decir, para que haya promoción de vehículos ligeros que se muevan a partir de ese combustible. Ese es un proyecto que ya presenté y que vamos a impulsar este año desde la Cámara de Diputados.

El desafío del país está vinculado a lo que en el mundo se conoce como “transición energética”, derivada del cambio de condiciones climáticas y los gases de efecto invernadero. En ese contexto, Argentina, que tiene una matriz energética basada en hidrocarburos, va a tener que continuar por esa línea para aprovechar todos los recursos que tiene y obviamente acompañar al mundo en esta transición hacia energías en apariencia más limpias, aunque todavía no está del todo claro ese camino.

Está claro que Neuquén va a tener que seguir apostando a Vaca Muerta. En ese sentido, tiene que generar las condiciones para que en toda la Cuenca Neuquina, no solo Vaca Muerta, se pueda generar el desarrollo económico necesario para los próximos años y no esperar solamente que a nivel nacional se generen los incentivos o los instrumentos para que se aproveche este recurso.

El gobierno de Neuquén tendría que actuar de una manera más clara y explicitar los tipos de incentivos que pretenden para la industria, exenciones impositivas, por ejemplo. Hoy por hoy, el rumbo del gobierno en manos del MPN solamente pretende utilizar los recursos para un beneficio temporal, no hay una mirada estratégica sobre lo que las fuentes de energía nos pueden dar potencialmente. No hay condiciones de infraestructura, jurídicas ni impositivas que contradigan lo que estoy planteando.

Guillermo Carnaghi: “Tenemos que lograr el autoabastecimiento”

Guillermo Carnaghi - Diputado Frente de Todos.jpg

Estamos trabajando en proyectos sobre tres ejes para llevar a la comisión de Energía de la Cámara de Diputados: el fortalecimiento de las políticas de promoción de inversiones y desarrollo de la producción que lleva adelante el Poder Ejecutivo nacional; la ampliación de la oferta de educación pública terciaria y superior en el área energética, en particular en relación con la generación de energías renovables y el desarrollo sustentable; y la diversificación de la matriz energética del país, potenciando los sectores que van a ser protagonistas en los próximos años, como el litio y el hidrógeno verde.

La tarea que tenemos por delante es transformar las potencialidades en realidad. El crecimiento de la producción hidrocarburífera que se dio en el último tiempo a partir de las políticas del gobierno nacional implementadas por la Secretaría de Energía con la gestión de Darío Martínez es un ejemplo. Ahora es necesario fortalecer la infraestructura para hacer llegar esa energía a todo el país, como se planifica con el gasoducto Nestor Kirchner, y avanzar en la concreción de los proyectos vinculados con las nuevas fuentes de generación energética.

Desde mi punto de vista, el principal desafío que tiene el gobierno de la provincia de Neuquén es hacer llegar los beneficios del desarrollo de Vaca Muerta a todos los neuquinos y neuquinas. En los últimos días se anunció que durante el primer trimestre las arcas públicas tuvieron un excedente de 11.000 millones de pesos y que se destinaron 1000 millones de pesos al fondo anticíclico.

Al mismo tiempo, múltiples localidades de nuestra provincia no tienen acceso a la red de gas natural, con las dificultades que esto genera todos los inviernos; un gran número de vecinos no tienen los recursos para conectarse a las redes, aun cuando pasen frente a su casa, y muchas familias no tienen otra posibilidad que calefaccionarse con garrafas, que además son escasas y caras. Los beneficios de Vaca Muerta no pueden ser para el Estado provincial mientras las familias neuquinas pasan frío.

Rolando Figueroa: “El principal desafío es generar credibilidad”

Rolando Figueroa - Diputado MPN.jpg

El retorno de la Tarifa Comahue fue una de nuestras propuestas de campaña, por eso el primer proyecto que presentamos apenas comenzó el período ordinario fue el pedido de su restitución porque actualmente nos cobran un transporte inexistente y pagamos una tarifa sumamente cara. Por suerte, desde ese momento a hoy, se sumaron muchas voces políticas que le dan fuerza a este reclamo. Creemos que la tarifa diferencial debe ser un alivio para el bolsillo de los neuquinos que nos sentimos parte de la generación de esa energía, pero también un reconocimiento a todo lo que la provincia aporta a la Patria. También apuntamos a trabajar sobre la administración del recurso agua y la generación de electricidad de las represas hidroeléctricas instaladas en el Comahue, cuyas concesiones vencen a partir de mediados del año que viene.

Por otra parte, varios legisladores provenientes de la Patagonia presentamos un proyecto de promoción de inversiones para el sector hidrocarburífero que consideramos superador al presentado por el Ejecutivo nacional, que se encuentra en el Senado. Creemos que el proyecto de Nación peca de extenso y tiene un afán más regulatorio que de promoción.

Para la provincia del Neuquén es urgente la inversión en el área del midstream o sistemas de transporte. La concreción del nuevo gasoducto, la reapertura del oleoducto a Chile, ello daría en lo inmediato la posibilidad de aumentar la producción de petróleo y gas, generar más puestos laborales y más recursos para la provincia por regalías. Tenemos un déficit de construcción de ductos no solo para la exportación sino también para la provisión interna en la provincia. Hay lugares que no tienen gas natural y lo ven salir al mundo. Debemos preocuparnos primero por pagar esa deuda interna. Hacia adelante, sabemos que Neuquén tiene potencial para proveer también las energías del futuro. Vengo hablando hace mucho tiempo sobre la posibilidad de avanzar en la producción de hidrógeno verde y azul, por eso me alegró que el gobernador se haya sumado a esta iniciativa.

Tanya Bertoldi: “Que Vaca Muerta se siga consolidando”

Tanya Bertoldi - Diputada Frente de Todos.jpg

Como representantes neuquinos y del FdT, tenemos un primer horizonte importante que es darles rango de ley a muchas de las políticas que se están llevando adelante desde el gobierno nacional y que necesitamos se consoliden como políticas de Estado a largo plazo. Un ejemplo es el Plan Gas.Ar, que es una de las políticas económicas y productivas más importantes de los últimos tiempos y que muestra resultados contundentes en menos de dos años.

Tenemos que lograr que Vaca Muerta se siga consolidando. Gracias a las políticas nacionales que aplica el secretario de Energía, Darío Martínez, hace ya un año o más que tenemos récords en producción de petróleo y gas.

La Argentina tiene varios desafíos por delante en materia energética, algunos a corto plazo y otros a largo plazo. En lo inmediato, es muy importante consolidar este proceso de recuperación del sector de los hidrocarburos. Para eso, terminar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner es central, porque asegura destino a todo el gas que hoy podríamos sacar pero no podemos transportar, tanto a centrales térmicas como al norte del país, prácticamente asegurando el autoabastecimiento. Y como extra, la posibilidad de exportar a Brasil, que nos genera las divisas que necesitamos para otras actividades.

También tenemos el desafío inmediato de asegurar un marco normativo que dé previsibilidad a largo plazo, como con la Ley de Inversiones Hidrocarburíferas, que esperemos avance en el Senado para que la discutamos en Diputados. Estoy segura de que reglas claras a largo plazo con incentivos a la exploración y explotación van a tener un impacto importantísimo, sobre todo pensando en el offshore, que ya se está trabajando desde la Secretaría de Energía.

Pero, además, está en el horizonte una transición energética que es ineludible, y que creo que aprovechando las reservas de gas que tenemos, nos va a dar el tiempo y los recursos para que desarrollemos aún más las renovables, con inversión y producción nacional, que es la clave. Si aspiramos a la soberanía energética en materia de hidrocarburos, también la pensamos en las renovables.

Pablo Cervi

Pablo Cervi - Diputado Evolución Radical.jpg

Es necesario y urgente que Argentina aborde los temas de autoabastecimiento, exportación y generación de divisas. Creo que el gobierno nacional, al carecer de capacidad de inversión para desarrollar energías convencionales y para producir energías limpias, se encuentra imposibilitado de dotarlas de la infraestructura necesaria para su desarrollo. No hay proyecto; no hay plan para realizar una producción energética sostenida y sustentable.

La falta de inversión privada tiene que ver con la falta de seguridad jurídica y de reglas económicas claras y constantes. Se necesita estabilidad y previsibilidad, acceso al financiamiento y factibilidad de importación de equipos que permitan la generación de energía.

Neuquén cuenta con una potencialidad enorme para convertirse en el motor energético del país. Creo que los desafíos se encuadran en las áreas hidrocarburífera, hidroeléctrica y de energías limpias, para lo cual mínimamente es imprescindible contar con accesibilidad para adquirir los insumos necesarios para desarrollar esas actividades. Debemos comprender que Neuquén se encuentra en una inmejorable situación por sus recursos naturales, por su geografía y por su recurso humano, el cual es altamente profesionalizado y con el conocimiento del know-how de la generación energética.

Vemos un déficit de infraestructura, entre las cuales podemos remarcar la falta de conectividad, necesitamos más y mejores rutas, es necesario pensar otras herramientas que permitan potenciar la producción, como la vuelta del tren de carga y su indispensable conexión con Vaca Muerta, por ejemplo. También podemos observar la falta de infraestructura requerida para el transporte de la producción energética. En este sentido, la concreción de gasoductos y diversas obras para el transporte de la producción de nuestra cuenca son fundamentales.

Debemos lograr que Neuquén se convierta en generadora de valor en origen, dando lugar a que nuestra región sea la cuna de la generación, producción y puesta en valor de los hidrocarburos, brindando las condiciones para el desarrollo de las empresas estratégicas del sector.