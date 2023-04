La Cuenca del Golfo San Jorge va por una reparación histórica

“El compromiso adquirido por los representantes de los trabajadores petroleros es crucial en un momento en que la actividad se encuentra en una situación crítica. La falta de inversiones ha afectado a la producción de petróleo y gas, generando incertidumbre sobre el futuro de la industria y la estabilidad laboral de los trabajadores”, asevera.

“Es necesario destacar la importancia de la actividad petrolera para el desarrollo económico de las provincias de Chubut y Santa Cruz y, por ello, trabajaremos en conjunto para lograr una auténtica reparación histórica para la Cuenca”, considera el documento.

Jorge Ávila Claudio Vidal Sindicato de Petroleros Chubut Santa Cruz.jpg

“Las cosas pasan cuando tienen que pasar”

La cumbre se realizó en la localidad santacruceña de Pico Truncado donde los sindicalistas cuestionaron la pasividad de dirigentes políticos para defender los intereses de la región. “No se trata de si Chubut va a tener más actividad que Santa Cruz o al revés, se trata de que nuestra cuenca tenga más actividad”, afirmó Vidal.

“Acá en Santa Cruz no la estamos pasando bien. La operadora estatal concentra la mayor cantidad de yacimientos en Santa Cruz, y tenemos pérdida de producción desde el año 2015. Todos los días perdemos producción. Y la verdad es que no tiene explicación alguna. No es la YPF estatal que necesitamos para la Cuenca del Golfo San Jorge. Y si no hacemos esto ahora, más adelante va a ser tarde”, cuestionó el titular de SINGER.

“La sociedad tiene que ver las cosas como son: los únicos sectores que defienden la cuenca del golfo San Jorge, que tanto ha generado para Santa Cruz, para este país, son estos, los que estamos acá, los dos gremios más importantes de la Patagonia”, aseguró y manifestó: “Y hoy el sector empresario, acompañado por la dirigencia de la política tradicional, obviamente que apuesta a yacimientos que son más rentables. Pero si nosotros permitimos esto, en qué situación vamos a quedar a futuro. Nada nos tiene que dividir, y sí lo que tenemos que lograr hacer es cada vez hacernos más fuertes a través de la unidad”.

“Gobierne quien nos gobierne”

En tanto, Ávila sostuvo que la Cuenca del Golfo San Jorge es una sola e instó a la unidad para sacar adelante la región. “Hay que buscar la unidad, dejar de pelear por intereses de a quién le va mejor, si a Chubut o a Santa Cruz. La Cuenca es una sola y la tenemos que defender entre todos. Tanto una provincia como la otra tienen diputados, gobernadores; entonces si nos ponemos a trabajar unidos y en serio, podemos sacarla adelante, demostrar que estamos en condiciones de pelearle a cualquiera porque después de 100 años de historia tenemos compromiso y debemos buscar la continuidad para nuestra gente”, consideró.

“Más que nada es el compromiso del que siempre se habla en la política y después no se concreta, porque te dejan abandonado y es lo que pasa hoy en día donde se puede presionar a las Operadoras, la pregunta es quién toma la posta para hacerlo. El Sindicato dice que si se quieren ir se vayan, que a nosotros no nos interesa. Sí, nos importa que venga alguien que quiera hacerlo y le quiera dar trabajo a nuestra gente”, analizó.

“A nosotros esto nos da la oportunidad de hacer una alianza y esta alianza hay que reconocer que ha empezado con él (Vidal), y nosotros lo vamos a acompañar del otro lado de la Cuenca del Golfo San Jorge”, destacó el dirigente gremial.