El presidente de Vista Oil & Gas, Miguel Galuccio , destacó la importancia de la formación Vaca Muerta y los hidrocarburos no convencionales en términos de oportunidad para Argentina. Fue esta mañana en una breve rueda de premsa cuando recibía a Edward Prado, el embajador de Estados Unidos, quien está de visita diplomática en Neuquén.

Galuccio valoró que su joven empresa, unos 18 meses de actividad en la Cuenca Neuquina, haya recibido de un organismo financiero estadounidense OPIC un desembolso total de 450 millones de dólares tanto para Vista (u$s 300) como para Aleph (u$s 150), una empresa de midstream del mismo grupo que comanda el ex presidente y CEO de YPF en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.