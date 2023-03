La paz social en Chubut puede quebrarse en los próximos días

A este panorama se le sumó que Tecpetrol anunció la suspensión por 90 días de un perforador y un workover. Esto encendió las alarmas en el sindicato conducido por Jorge Ávila. El gremio de petroleros de base llamó a una asamblea en El Tordillo en defensa de los puestos de trabajo.

En el histórico yacimiento, los delegados y miembros de la comisión directiva del gremio ratificaron un paro total de actividades para el 22 de marzo como respuesta a la medida adoptada por la empresa del Grupo Techint, pero también como un mensaje para las demás operadoras.

Quema de cubiertas Cuenca del Golfo San Jorge Chubut El Tordillo.jpg

“Esta asamblea es una forma de demostrar la cantidad de trabajadores que tiene este yacimiento, que ya se achicó en 2016 con 500 despidos en un solo día, y hoy es una base que debe tener 500 compañeros y la quieren seguir achicando, y ahí es cuando empiezan las preocupaciones”, aseguró Ávila.

“Esto es una muestra, que las operadoras grandes vean que cada vez van quedando menos trabajadores y cuando nos demos cuenta va a pasar lo que alguna vez hicieron otras operadoras abandonando los yacimientos, entregándoselo así a la provincia”, cuestionó.

El dirigente gremial deslizó la idea de que Tecpetrol desea retirarse de Chubut. “Mandan a una operadora que no tiene ganas de quedarse a querer parar equipos, hacer movilizaciones y esto va a generar una discusión, no con nosotros que hoy no podemos marcar el paso de la inflación, lo tienen que hacer otros sindicatos más fuertes como en este caso Neuquén. Nosotros vamos a acompañar, pero expondremos nuestra situación en los términos legales que tenemos que hacerlo”, afirmó.

El Sindicato de Petroleros Privados de Chubut ha logrado una reunión con las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación para evitar que la compañía paralice los equipos por 90 días.

“La empresa dijo que va a paralizar las operaciones por 90 días. Venimos de dos años de pandemia, el año de despidos donde casi se funde San Antonio, la gente pasó muchas miserias y hoy que tenía la oportunidad de recuperarse salarialmente, se encuentra con este parate y esta obligación de muchos trabajadores contratados para este sistema que la empresa ahora no los va a mantener, porque va a despedir a todos los contratos que tiene”, criticó.

La paciencia se agotó en la parte norte de la Cuenca del Golfo San Jorge y el 22 de marzo se paralizaría la actividad en toda la región. “Llevamos 90 días de conversar con todo el mundo de esto. A los que no les interesa venir, nunca les interesamos y ya no van a venir. Recién empezamos una negociación donde estamos pidiendo una mesa con las operadoras para arreglar una situación que al día de hoy estaba controlada”, aseguró Ávila.