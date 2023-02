Chubut pedirá un régimen similar al de Neuquén

“ Las mismas operadoras tienen un régimen de trabajo en una provincia y lo hacen en la nuestra con otro totalmente distinto . Queremos lo mismo porque, si no, es una desventaja enorme para un yacimiento maduro como el que tenemos”. Así el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut , Jorge Ávila , brindó un panorama de lo que se le pedirá al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, para que la Cuenca del Golfo San Jorge mantenga su actividad y no corran riesgo los puestos de trabajo.

Los actores de la industria coincidieron que la reunión fue positiva y que se buscará seguir trabajando en mecanismos que permitan que la actividad convencional no siga declinando. La falta de insumos y equipos y la inflación generan complicaciones en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Mesa Petrolera Chubut (2).jpg

“Con el objetivo de encontrar soluciones concretas, se elaborarán en forma consensuada diferentes propuestas sugeridas por las operadoras, las empresas de servicios y los trabajadores petroleros, para lograr adecuar modalidades de producción que permitan hacer más eficiente la actividad operativa”, sostuvo el titular de la cartera hidrocarburífera.

“Estamos en un riesgo global si es que no se pueden lograr importar los insumos para cementación y fractura u otros de mantenimiento y producción”, advirtió el titular de petroleros convencionales.

Capsa es una de las compañías que advirtió que en junio se quedaría sin insumos para perforar por lo que se perderían 1400 puestos de trabajo. Mientras que Tecpetrol podría mudar su maquinaria hacia el no convencional si no se obtienen resultados en la formación D-129. “Hoy se abren los aranceles de exportación para Neuquén, que va a arrastrar a Mendoza y el norte del país porque la Cuenca es la misma, eso no es todo el país, entonces estamos quedando afuera Chubut y Santa Cruz. Necesitamos estar adentro y poder mostrar en una mesa más amplia los problemas que tenemos”, sostuvo Ávila.

La próxima semana continuarán las reuniones y se comenzará a trabajar en una reunión con Nación en busca que la actividad convencional no continúe en caída.