Calfrac avanza con telegramas de despido en Chubut

La empresa de servicios viene comunicando desde hace varios meses sus deseos de cerrar su línea de cementación debido a que no llega a cubrir los costos operativos. Las intenciones pasaron a acciones concretas cuando las autoridades ofrecieron retiros voluntarios, pero los trabajadores no aceptaron.

Ante esta situación, la comisión directiva del gremio de petroleros convencionales de Chubut solicitó una audiencia para llegar a un acuerdo con la compañía. En la audiencia que se llevó a cabo el martes, Calfrac les comunicó a los dirigentes gremiales que avanzó con telegramas de despido. La empresa no detalló la cantidad de cartas documento ni a qué sector involucra.

Hay que destacar que, según el informe de Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, la empresa es quien lidera las etapas de fractura en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Los dirigentes gremiales están abocados a revertir la situación y garantizar los puestos de trabajo. La situación es similar a lo que pasó con Weatherford – donde se reubicaron a los trabajadores despedidos. “Queremos darle tranquilidad a la familia de los compañeros para que sepan que esta institución está presente. Nadie se va a quedar sin trabajo”, aseguró Martín Haro, secretario gremial del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, en diálogo con La Voz del Sindicato.

“Acá hay un papel muy importante que es la operadora. En su momento, Weatherford y ahora Calfrac sostienen que los números no son viables así que para nosotros es una pelea comercial. Los equipos están, no se bajaron. La cementación sigue siendo la misma. El trabajo está y si la empresa no quiere seguir más acá, que se levante y se vaya”, advirtió el dirigente gremial.