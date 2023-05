Cómo es la bomba de fractura impulsada a gas

La construcción de este prototipo comenzó como una apuesta al futuro. La firma marplatense se caracteriza por estar un paso adelante de las necesidades del mercado. Un ejemplo de esa visión es la elaboración de una bomba de 3 mil HP hace cinco años atrás. Si bien no se encontraban compradores, la empresa logró vender seis unidades. En la actualidad, se está construyendo un set de fractura con esas bombas.

Bomba a Gas Fractura Equipo Ecopower.mp4

La bomba de fractura de 5 mil HP impulsada a gas es un proyecto nuevo para la industria hidrocarburífera. “Es un desarrollo relativamente nuevo que todavía tiene sus cuestionamientos porque no está completamente definido. No hay una forma específica de cómo hacerlo y nosotros tenemos un diseño que esperamos que sea bueno, pero que hasta que no lo probemos en el campo no lo vamos a saber. Nosotros creemos que sí funcionará”, aseguró Marcelo Guiscardo, integrante de QM Equipment y presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata.

El proyecto genera expectativas en el no convencional. Hay varias compañías interesadas en probar el prototipo. “Esto comenzó como una apuesta al futuro. Yo lo llamo como el futuro del fracking, porque una vez que se consolide este sistema, será muy raro que se vuelvan a construir los equipos que funcionan a gasoil”, afirmó Guiscardo.