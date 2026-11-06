SPE Patagonia realizará una jornada técnica sobre integridad de pozos, ductos e instalaciones en Neuquén

La integridad de los pozos, los ductos y las instalaciones de superficie será el eje de una jornada técnica que reunirá a referentes de la industria petrolera en Neuquén. La actividad, organizada por la Society of Petroleum Engineers (SPE) Patagonia , se realizará el miércoles 11 de noviembre y buscará poner en común experiencias de campo, tecnologías y soluciones aplicadas a uno de los desafíos operativos de la industria.

Bajo el título "Desafíos de Integridad: del Pozo a Superficie" , el encuentro se desarrollará de 8:30 a 13 en las oficinas de Tenaris , ubicadas en J. J. Lastra 3694, Neuquén. La participación será presencial y gratuita , aunque requerirá inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

Los temas que abordará la jornada técnica de SPE Patagonia

La agenda conectará distintas etapas de las operaciones de petróleo y gas, desde los problemas de integridad en el subsuelo hasta el mantenimiento y monitoreo de los activos de superficie.

Entre los temas previstos se encuentran el desempeño del cemento flexible en pozos sometidos a ciclos de estimulación y producción, y las alternativas para restablecer la integridad del casing después de las operaciones de fractura hidráulica. También se analizará la gestión de nuevos proveedores en operaciones de petróleo y gas y las estrategias integrales de aseguramiento de flujo.

Además, el programa incluirá presentaciones sobre corrosión interna en oleoductos y su relación con la protección catódica externa, junto con tecnologías y metodologías para el monitoreo de la corrosión en ductos.

La propuesta apunta a generar un intercambio entre profesionales de distintas especialidades, con foco en la confiabilidad de los activos, la seguridad operativa y la prevención de fallas. La intención es compartir casos concretos y aprendizajes que puedan trasladarse a las operaciones.

Agenda del evento de la SPE Patagonia.

Qué empresas participarán y cómo inscribirse

La jornada contará con presentaciones de Ricardo Ramos, de Solaer Ingeniería; Gastón Tytgat, de Dyntech Group; José Luis Otegui, de Gie Group; Iván Barrientos y Alberto Quintal, de Tecpetrol; Oscar Arias, como profesional independiente; y Eduardo Ambrosio y Pablo Imhof, de Vista Energy.

El encuentro tendrá el acompañamiento de Tenaris, Tecpetrol y Gie Group.

La inscripción es gratuita y se realiza a través de un formulario online. Para completar el registro será necesario informar el número de DNI, que se utilizará para gestionar la acreditación y el ingreso a las instalaciones de Tenaris.

Los cupos son limitados y, en caso de alcanzarse la capacidad máxima, tendrán prioridad los integrantes de SPE. Asimismo, quienes se inscriban podrán proponer casos, experiencias o metodologías para participar como expositores, o recomendar a otros especialistas. No será necesario presentar un resumen técnico completo en esta instancia: la organización evaluará las propuestas y se comunicará con quienes puedan sumarse a la agenda.