Sancor Seguros y Prevención Salud pisan fuerte en la cuenca hidrocarburífera

En el marco de la feria AOG Patagonia , Sancor Seguros y su prepaga Prevención Salud exhibieron su catálogo de servicios orientados a la industria energética regional. La firma busca consolidar su presencia en toda la cuenca hidrocarburífera con soluciones diseñadas para responder a las exigencias operativas y humanas del sector.

Durante el desarrollo del evento, los directivos regionales de la entidad explicaron de qué manera adaptaron sus coberturas corporativas a las necesidades específicas del rubro petrolero. Con un desarrollo continuo, la empresa de salud alcanzó el quinto puesto del ranking nacional tras diez años de trayectoria en el mercado privado.

Javier del Río, jefe de Prevención Salud para Río Negro, Neuquén y Chubut, resaltó la relevancia de construir acuerdos con las operadoras. "Hoy estamos desarrollando y tuvimos que adaptarnos a esta exigencia que es poder prestar servicios a todas estas grandes empresas generando alianzas estratégicas", remarcó el ejecutivo en el stand institucional.

Frente a las particularidades de los yacimientos, la empresa ofrece un servicio integral con cobertura federal y foco en el cuidado primario. "Hoy lo que más nos demandan nuestros clientes es poder tener prestaciones a la altura, alcance nacional y especialmente poder estar preparados para la prevención", detalló Del Río durante el reportaje.

El representante comercial explicó que la oferta incluye programas preventivos de diversa índole, diseñados para atender requerimientos de salud física y bienestar laboral. La cartilla contempla desde campañas de concientización y controles ginecológicos para detección temprana de cáncer de mama hasta propuestas orientadas al desarrollo personal continuo de cada uno de los afiliados.

Prevención Salud y su inserción en el sector energético

La innovación tecnológica cumple un rol protagónico en la interacción de la compañía con los colaboradores del sector. Por medio de herramientas digitales y aplicaciones móviles, los beneficiarios acceden a gestiones rápidas y consultas médicas en línea, complementadas siempre con la atención presencial disponible en las sedes físicas de la región patagónica.

En el plano territorial, el alcance de la cobertura sanitaria abarca plazas estratégicas en tres provincias del sur argentino. Javier del Río especificó que el núcleo principal de operaciones se concentra en el Gran Neuquén y el Alto Valle, además de contar con sucursales activas en Bariloche, Comodoro Rivadavia y la ciudad de Trelew.

A su vez, el esquema de atención en la zona se apoya en una red integrada por personal propio y productores locales. La labor conjunta con los productores asesores de seguros permite personalizar el servicio para contratistas y pequeñas firmas que prestan tareas complejas en las áreas hidrocarburíferas más alejadas de los centros urbanos.

Por su parte, Mauro Regalía, jefe de la oficina comercial de Sancor Seguros en Neuquén, destacó el desembarco del grupo con productos hechos a medida. Regalía puso en relieve la creación de Sancor Seguros Energy, un área exclusiva concebida para brindar respuestas patrimoniales y de riesgos laborales a una actividad demandante.

"Para nosotros es un desafío enorme. Tenemos muchísimas expectativas porque el grupo ha desarrollado esta operatoria que es exclusiva y está pensada para abarcar y satisfacer todas las necesidades de la industria", afirmó Mauro Regalía al describir el interés corporativo por acompañar el crecimiento de las empresas energéticas del país.

El directivo precisó que el despliegue del grupo no se limita al territorio neuquino, sino que abarca polos históricos como Comodoro Rivadavia.