Leticia Esteves: "Neuquén es el único motor económico que tiene prendido el país"

La masiva afluencia que colmó la capital neuquina y las localidades aledañas durante la cumbre energética dejó a la vista el impacto dinamizador de los hidrocarburos. La responsable de las carteras de Ambiente y Turismo de la provincia, Leticia Esteves , trazó un balance contundente del momento que transita la región.

"Estamos con récord de ocupación hotelera , no solamente en la ciudad de Neuquén, sino que esto viene desde El Chocón a Fernández Oro", graficó Esteves. Remarcó que los alojamientos estaban reservados desde hace un año gracias a la tracción productiva del yacimiento no convencional.

La funcionaria subrayó el rol protagónico del territorio neuquino dentro del complejo panorama económico nacional. "Neuquén es el único motor económico que tiene prendido la República Argentina", puntualizó durante el evento petrolero, donde confluyeron autoridades políticas, misiones diplomáticas e inversores de escala global.

Un nuevo hub de transporte para la conectividad aérea neuquina

El sostenido crecimiento regional derivó en una presión sin precedentes sobre la infraestructura urbana y los servicios de movilidad. Frente a la saturación visible en la terminal aérea capitalina, la funcionaria provincial confirmó los avances del proyecto coordinado entre el Ejecutivo provincial y el Municipio para modernizar por completo las instalaciones.

"La semana pasada el intendente junto con el gobernador anunciaron un nuevo hub de transporte en el aeropuerto de Neuquén", explicó Esteves. La propuesta integral prevé una terminal adaptada a los estándares de tráfico aéreo internacional, integrando además conexiones directas con el servicio ferroviario y unidades terrestres.

De forma paralela, la provincia fortalece una red de conectividad aérea en el interior. Se realizaron obras de rehabilitación de pistas en Chos Malal y San Martín de los Andes, restableciendo conexiones regulares tras más de una década. Se suman planes de inversión para Zapala y un aeródromo proyectado en Villa Pehuenia.

Estándares ambientales y el desafío del barril verde exportador

El posicionamiento de Vaca Muerta como polo exportador de gas natural licuado (GNL) exige validar compromisos ecológicos frente a compradores internacionales rigurosos. Europa y Estados Unidos imponen barreras vinculadas a la huella de carbono, obligando a las operadoras a transparentar su balance de gases de efecto invernadero.

"Necesitamos tener un barril verde o comprobar que Vaca Muerta es baja en emisiones por la propia presión de la formación", sostuvo Esteves. Para superar las estimaciones teóricas, la Provincia formalizó desde septiembre una normativa que obliga a relevar mediciones técnicas exhaustivas in situ.

La trazabilidad ambiental será un factor de distinción comercial ineludible cuando los cargamentos partan desde los puertos de Río Negro. "Cuando tengamos que competir y lleguen dos barcos con el mismo producto, el valor agregado patagónico va a ser este", aseguró la referente institucional respecto a la certificación de bajas emisiones.

La provincia ya cuenta con antecedentes validados internacionalmente gracias a un acuerdo de cooperación firmado con el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO). La detección satelital temprana de un venteo permitió articular inspecciones inmediatas de fiscalización para reemplazar filtros industriales defectuosos con celeridad.

"Naciones Unidas ya reportó el **primer caso de éxito** en la provincia de Neuquén", celebró Esteves sobre el cierre del operativo conjunto. Esta credencial técnica respalda el diseño institucional de la normativa neuquina, consolidando una plataforma sustentable indispensable para respaldar los contratos energéticos del futuro.