Jorge Sapag, de los inicios de lo no convencial a los dos millones de barriles diarios

El exmandatario neuquino Jorge Sapag llevó a cabo un balance sobre la evolución de la formación no convencional en el marco de la presentación de su libro en la Expo AOG Patagonia 2026 . Durante su exposición, recordó los desafíos políticos y legislativos que permitieron sentar las bases operativas de las áreas hidrocarburíferas más productivas de Argentina.

Sapag rememoró las controversias enfrentadas durante 2013 al rubricar el acuerdo con Chevron en Loma Campana . En esa línea, aseguró que la decisión de prorrogar anticipadamente las concesiones por diez años en 2008 otorgó el marco de certidumbre jurídica indispensable para atraer inversiones masivas de operadoras internacionales.

El impacto de Vaca Muerta en la matriz productiva

El dirigente subrayó que el 87% de la matriz energética nacional depende de los hidrocarburos y precisó que la provincia aporta tres cuartas partes de ese volumen. "Si no tuviéramos hoy a Neuquén con Vaca Muerta, la República estaría parada", argumentó al evaluar el ahorro en divisas que generó la sustitución de importaciones energéticas.

Respecto a los rendimientos fiscales de la actividad, Sapag puntualizó que los recursos presupuestarios provinciales escalaron de 1.000 millones de dólares al asumir su gestión hasta alcanzar los 6.000 millones proyectados. Ese crecimiento exponencial de la recaudación permitió apalancar obras de infraestructura y reconvertir los servicios del territorio neuquino.

El exgobernador recordó además la situación de los bloques Bajo del Choique y La Invernada, adjudicados originariamente tras gestiones directas en Norteamérica. Destacó el desempeño de Pluspetrol tras adquirir esos activos, logrando multiplicar la extracción de 6.000 a 50.000 barriles por día, con planes de alcanzar 100.000 durante el próximo ciclo productivo.

En cuanto a las metas de mediano plazo, Sapag proyectó que la cuenca se encamina a triplicar sus registros actuales de crudo hasta alcanzar los dos millones de barriles diarios. Esta marca situaría al país entre las veinte naciones con mayor volumen extractivo a nivel global.

Para el segmento gasífero, ponderó los proyectos de gas natural licuado encabezados por Pan American Energy e YPF. Indicó que la consolidación de estos desarrollos exportadores permitirá enviar cargamentos marítimos a partir del próximo año, diversificando la colocación del fluido en plazas ultramarinas de alta demanda estacional.

El dirigente advirtió, no obstante, sobre los requisitos indispensables para asegurar este sendero de desarrollo sostenido. "Si hacemos las cosas bien en ductos, plantas de tratamiento, licencia social y sustentabilidad ambiental, vamos a exportar 50.000 millones de dólares por año a partir del 2035", sostuvo categórico.