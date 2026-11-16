El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de adecuaciones clave al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , orientadas a destrabar cuellos de botella corporativos y financieros en el desarrollo de megaproyectos. Mediante el Decreto 1366/2026, el Poder Ejecutivo introdujo modificaciones de alto impacto para la industria del oil & gas, que podrían afectar la dinámica de la cadena de valor en la Cuenca Neuquina y las reglas de juego para la estructuración de capitales.

Las modificaciones apuntan a dotar de mayor cintura operativa a los Vehículos de Proyecto Único (VPU), pero al mismo tiempo reconfiguran el escenario de protección que el esquema original planteaba para el entramado pyme local.

El nuevo "proveedor local"

El cambio de mayor impacto en la economía real y regional radica en la redefinición del inciso "f" del artículo 3 de la reglamentación. Hasta ahora, el espíritu del RIGI respecto a la exigencia de destinar el 20% de la inversión total a proveedores locales generaba expectativas en el empresariado pyme. Con la nueva redacción, se considera "proveedor local" a cualquier persona jurídica constituida y domiciliada en el país, sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni la composición de su capital social.

En la práctica, esto significa que las grandes operadoras podrán cumplir con la cuota contractual del 20% adjudicando trabajos a las filiales argentinas de las firmas multinacionales de servicios. Si bien la medida busca fomentar que las empresas globales radiquen oficinas en el país, impone un desafío para las pymes de capital genuinamente nacional, que ahora deberán competir directamente contra firmas internacionales fondeadas a tasas globales por las licitaciones bajo el amparo del régimen.

De acuerdo con el análisis elaborado por la consultora Paspartú, que conduce Juan José Carbajales, estos cambios regulatorios evidencian el Gobierno parece advertir que el Plan de Desarrollo de Proveedores Locales no puede quedar a merced de las empresas con VPU y que debe “hacer política” para agilizar la participación local, lo que se manifiesta en esta modififación y en las Rondas de Negocios articuladas por el Ministerio de Economía para los sectores de minería y de petróleo y gas.

En la práctica, las operadoras podrán cumplir con la cuota de contenido nacional adjudicando trabajos a las filiales de firmas multinacionales. Si bien el objetivo oficial es favorecer la integración de las empresas radicadas en el país y promover una mayor concurrencia de proveedores, desde Paspartú advierten sobre el riesgo estructural de esta medida. El informe plantea una duda central: si la calificación como "local" de una empresa extranjera domiciliada en el país no terminará perjudicando al entramado productivo nacional, en lugar de favorecerlo.

La duda al respecto es si la calificación como “local” de una empresa extranjera domiciliada en el país no terminará perjudicando al entramado productivo nacional, en lugar de favorecerlo.

Luz verde para el M&A y la reorganización de consorcios

El decreto también viene a saldar un reclamo del sector corporativo respecto a la seguridad jurídica en los procesos de fusiones y adquisiciones (M&A). La norma aclara explícitamente que la compraventa de acciones o participaciones de un VPU ya adherido al RIGI no altera los derechos adquiridos ni da lugar a recálculos en el compromiso de inversión.

Para el upstream en Vaca Muerta, donde es estructural el esquema de Uniones Transitorias (UT), el Gobierno precisó que la entrada de un nuevo socio (farm-in), la salida de uno existente (farm-out) o la cesión de participaciones, no hace caer los beneficios aduaneros ni fiscales. Solo requiere ser informado a la Autoridad de Aplicación en un plazo de 15 días, acreditando que el nuevo miembro asume las garantías pendientes. Asimismo, se habilitó un mecanismo ágil para que las "Sucursales Dedicadas" puedan transformarse en Sociedades Anónimas tradicionales trasladando íntegramente sus activos y pasivos afectados al proyecto.

Flexibilidad cambiaria: dólares directos de la casa matriz

En materia de financiamiento, la norma desactiva una restricción técnica que incomodaba a las ingenierías financieras (Project Finance). Originalmente, para que un VPU pudiera acceder al mercado de cambios, el Banco Central le exigía contar con un saldo a favor de divisas ingresadas y liquidadas por su propia cuenta.

A partir de esta adecuación, se permitirá computar como "propios" los dólares provenientes de aportes o endeudamientos externos que hayan sido ingresados y liquidados por las sociedades accionistas, casas matrices o socios directos e indirectos del VPU. El único requisito es que se demuestre, mediante registros contables y trazabilidad, que esos fondos fueron destinados efectivamente al Proyecto Único. Esto agiliza el flujo de caja, permitiendo que las petroleras internacionales inyecten capital a sus proyectos en Argentina con esquemas mucho más directos.

Certezas para el GNL y proyectos estratégicos

Finalmente, el decreto pone la lupa sobre los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), categoría en la que califican las iniciativas de escala global como el GNL. Para estos desarrollos de ejecución extendida, el Gobierno decidió desdoblar normativamente la "fecha límite" exigida para el proyecto global, separándola de los compromisos parciales de cada una de sus etapas.

Esta precisión técnica busca evitar que un desfasaje temporal en una de las fases iniciales —muy comunes en obras de infraestructura pesada— genere confusiones legales o ponga en riesgo la totalidad del proyecto frente a la Autoridad de Aplicación, brindando un marco de cumplimiento mucho más realista para la industria.